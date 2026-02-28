VIDEO Războiul din Iran s-a extins deja în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din regiune

Atac iranian asupra unei baze americane din Bahrain. FOTO: X

O bază americană din Bahrain a fost ținta unui atac cu rachete, dar explozii s-au auzit și în Abu Dhabi și Kuwait, potrivit Reuters și Al Jazeera.

Oficialii din Bahrain au anunțat sâmbătă dimineață că sediul Flotei a 5-a a Marinei SUA a fost ținta unui atac cu rachete. Este neclar care sunt pagubele produse de atac, dacă acestea există.

Lovitura a avut loc la câteva ore după ce Israelul și SUA au lansat lovituri militare în Iran. Regimul de la Teheran a avertizat că bazele militare din regiune vor fi ținte legitime.

În același timp, Ministerul Apărării din Qatar a afirmat că o rachetă iraniană a fost interceptată de sistemul de apărare Patriot. Reuters a anunțat de asemenea că o explozie a fost auzită în Doha, capitala statului din Golf.

Tot Reuters a relatat că o explozie puternică a fost semnalată în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi.

Potrivit Al Jazeera Arabic, explozii au fost auzite și în Kuweit.

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață.

Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran. „Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru”, a transmis el poporului iranian.

Unul dintre obiectivele atacului coordonat este să elimine cât mai mulți lideri ai Iranului, scrie The New York Times, citând trei oficiali israelieni din serviciile de securitate.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a spus că atacul comun americano-israelian asupra Iranului „va crea condițiile necesare pentru ca bravul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini”.

„A venit momentul ca toate segmentele populației din Iran să înlăture jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și iubitor de pace”, a spus Netanyahu într-un comunicat citat de Reuters.

„Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie lăsat să dobândească arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate”, a afirmat el.