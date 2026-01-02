VIDEO Reacția președintei Mexicului când un cutremur de 6,5 grade pe scara Richter îi întrerupe conferința de presă

Un cutremur puternic a zguduit vineri sudul Mexicului, determinând milioane de oameni să iasă în grabă din locuințe după vacanța de Anul Nou și întrerupând pentru scurt timp conferința de presă zilnică a președintei Claudia Sheinbaum, transmite Reuters.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a anunțat că seismul cu magnitudinea de 6,5 s-a produs în apropierea coastei Pacificului, în statul Guerrero, la o adâncime de 35 km.

Atât Sheinbaum, cât și guvernatorul statului, au precizat ulterior că nu există informații privind răniți sau pagube serioase în Guerrero.

Sheinbaum vorbea în Ciudad de México când au sunat alarmele de cutremur. Ea a remarcat că pământul se cutremura sub picioarele sale înainte de a părăsi conferința de presă calm, alături de jurnaliști. Sheinbaum a reluat conferința la scurt timp după aceea.â

Así percibió la presidenta Claudia Sheinbaum el sismo y pidió a los asistentes a la mañanera desalojar con tranquilidad. pic.twitter.com/5cNapVQwl8 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 2, 2026

Ea a spus că nu au fost raportate pagube în Ciudad de México, unde locuitorii au fugit din locuințe, iar străzile au fost umplute de sunetele câinilor care lătrau speriați.

Statul Guerrero găzduiește Acapulco și alte zone de stațiune care reprezintă o atracție majoră pentru turiștii aflați în vacanță. Acapulco se află încă în proces de refacere după un uragan de categoria 5 care a devastat zona în 2023.