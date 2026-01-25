VIDEO Revoltă într-un sat din Timis, după crima din Cenei: 150 de oameni, în fața unei case unde au auzit că se află copilul de 13 ani acuzat de crimă / Doi oameni au intrat în casă să-l caute

Localnicii din comuna Sânmihaiu Român, județul Timiș, protestează duminică după ce, spun ei, au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe prietenul lui de 15 ani, Mario Berinde, împreună cu un băiat de aceeași vârstă, ar fi fost luat de bunici din Cenei și adus în această localitate vecină, aflată la 12 km de Timișoara. Oamenii spun că se tem pentru siguranța copiilor lor și cer ca băiatul să plece din localitate. După mai multe ore, jandarmeria a permis intrarea în casă a doi bărbați care nu l-au găsit pe minor. Potrivit Opinia Timișoara, minorul a fost scos din casă în jurul orei 19:00 de către forțele de intervenție, împreună cu mama lui.

UPDATE ora 20:04 Doi reprezentanți ai protestatarilor au intrat în locuință împreună cu primarul comunei Sânmihaiu Român, transmite Digi24. Aceștia s-au întors ulterior și au spus că nu l-au găsit pe minor în interiorul casei.

În schimb, potrivit relatării lor, în podul locuinței se afla tatăl băiatului, care era ascuns acolo și care, în cele din urmă, a coborât. Cei doi bărbați au transmis live pe TikTok când au cercetat casa, mai menționează sursa citată.

Jandarmii au făcut un cordon in fața casei și încearcă să calmeze mulțimea prezentă. Un reprezentant al Jandarmeriei Timiș a declarat la Digi 24 că două persoane delegate de protestări vor intra în clădire pentru a vedea că băiatul nu se află acolo.

„Nu-l vrem”

Potrivit Opinia Timișoarei, aproximativ 150 de persoane s-au adunat în fața locuinței bunicilor minorului. Ei spun că au aflat că acesta a fost încredințat bunicilor și adus din Cenei în Sânmihaiu Român după ce procurorii l-au lăsat în libertate pentru că nu are vârsta legală pentru a răspunde penal pentru faptele sale.

„Nu-l vrem pe criminal aici la noi. Avem copii, avem familii”, a declarat un localnic pentru Opinia Timișoarei. Oamenii au cerut primarului să ia măsuri pentru ca băiatul să nu rămână acolo.



Oamenii spun că sunt îngrijorați inclusiv de posibilitatea ca minorul să fie înscris la școala din localitate.

„Am înțeles că se intenționează a fi inclus în școala gimnazială din Sânmihaiu Român. Faptul că el este deja aici în comunitate, prin ce se aude, și că poate să vină între copiii noștri în unitatea școlară ne îngrijorează”, a spus o femeie.

Primarul, huiduit de oamenii revoltați

Primarul comunei Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți, a venit în mijlocul protestatarilor și a discutat atât cu localnicii, cât și cu familia minorului. Edilul a transmis că, la acel moment, nu existau informații oficiale care să confirme că băiatul se află efectiv în locuința bunicilor și a făcut apel la calm. „Lăsați-ne să intrăm înăuntru”, i-au strigat oamenii primarului.

De asemenea, ei l-au huiduit și înjurat pe primar, care în schimb a anunțat convocarea unei ședințe a Consiliului Local.

„Violența nu are justificare, iar orice formă de răzbunare sau justiție proprie este inacceptabilă. Chem la calm, rațiune și încredere în autoritățile care anchetează cazul: Poliție, Parchet și DIICOT”, a transmis edilul, potrivit banatulmeu.ro.

Protestatarii i-au cerut edilului să decreteze stare de urgență în localitate, iar minorul „să fie dat afară din sat și să fie închis”, notează Agerpres.

Primarul le-a explicat celor prezenți că nu poate decreta starea de urgență în acest context.

„O parte din lume este înfierbântată, dar fac apel la rațiunea dumneavoastră. Avem cazul în fața procurorilor, în faza de cercetare. Nu putem da noi o soluție ca în Evul Mediu. Lăsați-mă să discut cu Poliția și Jandarmeria”, le-a mai transmis primarul.

Ancheta în cazul uciderii lui Mario Berinde

Doi minori de 15 ani care sunt inculpați în dosar au fost arestați preventiv. Unul dintre ei este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Băiatul de 13 ani a fost lăsat în libertate, întrucât minorii sub 14 ani nu răspund penal, potrivit legii din România.

Potrivit anchetei, luni seara, băieţii de 15 și 13 ani l-au chemat pe Mario Berinde la casa celui din urmă, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire.

Ajuns acolo, cel de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi au chemat un al treilea copil, de 15 ani, să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Crima a fost plănuită cu o lună înainte, potrivit anchetei.

Mario a fost înmormântat sâmbătă în localitatea natală.

Copii au mărturisit că au consumat droguri

Procurorii DIICOT din Timişoara şi poliţiştii antidrog au făcut, sâmbătă, percheziţii la trei adrese din localitatea Cenei la locuinţele celor doi băieţi de 15 ani implicaţi după ce cei doi au declarat în fața procurorulor că au consumat droguri, după crimă.

Şi băiatul de 13 ani care a participat la crimă este suspect de consum droguri. Analizele sale au ieșit pozitive pentru marijuana. Procurorii DIICOT au anunţat după aceea că au deschis un dosar penal. Doi tineri în vârstă de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi în urma percheziţiilor sub acuzația de trafic de droguri.