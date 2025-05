VIDEO Robert De Niro, îndemn puternic la vot: „A sosit momentul”

Robert De Niro, unul dintre cei mai cunoscuți actori ai ultimului secol, a ținut un discurs puternic la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, îndemnând oamenii să iasă la vot luna aceasta și în perioada următoare pentru a-și apăra libertățile și drepturile civice, relatează THR. Actorul nu s-a referit explicit la vreo țară, însă România și Polonia sunt țările care vor organiza alegeri weekendul acesta.

„În țara mea, luptăm din răsputeri pentru democrația pe care odinioară o consideram de la sine înțeleasă. Asta ne afectează pe toți cei de aici, pentru că arta este creuzetul care îi aduce pe oameni împreună, așa cum se întâmplă în această seară. Arta caută adevărul”, a declarat marele actor în aplauzele publicului din sala de cinema Grand Lumière, după ce Leonardo DiCaprio, un colaborator frecvent al său, i-a înmânat premiul Palm D’or onorific pentru întreaga carieră.

„Arta îmbrățișează diversitatea. De aceea arta este o amenințare. De aceea noi suntem o amenințare pentru autocrați și fasciști”, a subliniat Robert De Niro.

Numindu-l pe Donald Trump drept un președinte „filistin”, actorul a amintit cum acesta „s-a numit singur la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale noastre [Centrul Kennedy]”.

„A tăiat finanțarea și sprijinul pentru arte, științe umaniste și educație. Iar acum a anunțat o taxă vamală de 100% pentru filmele produse în afara SUA. Gândiți-vă puțin la asta”, a continuat De Niro.

„Creativitatea nu are preț, dar aparent poți pune o taxă pe ea. Desigur, asta este inacceptabil. Toate aceste atacuri sunt inacceptabile. Și nu este doar o problemă americană, este una globală. Spre deosebire de un film, nu putem doar să stăm și să privim. Trebuie să acționăm, și trebuie să acționăm acum”, a îndemnat el.

De Niro a continuat, subliniind că oamenii ar trebui să acționeze „fără violență, dar cu multă pasiune și hotărâre.”

„A sosit momentul ca toți cei care prețuiesc libertatea să se organizeze, să protesteze și, atunci când sunt alegeri, bineînțeles să voteze. Să voteze. În această seară și în următoarele 11 zile, ne arătăm forța și angajamentul celebrând arta în cadrul acestui festival glorios. Liberté, Égalité, Fraternité”, a conchis el.

At the 2025 Cannes Film Festival opening, Robert De Niro used his honorary Palme d’Or acceptance speech to sharply criticize Donald Trump, labeling him ‘America’s philistine president’ and an enemy of the arts. pic.twitter.com/e4FOSHrdlU