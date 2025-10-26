VIDEO Rusia a testat o rachetă cu propulsie nucleară. Putin: „E un sistem cu adevărat unic” / Ce se știe despre Burevestnik, poreclit de critici „Cernobîlul zburător”

Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră cu capacitate nucleară și propulsie nucleară, numită Burevestnik, i-a spus șeful armatei ruse președintelui Vladimir Putin în declarații făcute publice duminică, potrivit Reuters.

Racheta a parcurs 14.000 km și a zburat aproximativ 15 ore, a afirmat generalul Valery Gerasimov, șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Rusiei, adresându-se liderului de la Kremlin

Putin a susținut că racheta 9M730 Burevestnik (Petrel de Furtună) – denumită SSC-X-9 Skyfall de NATO – este „invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

În declarațiile sale de duminică, Putin, îmbrăcat în uniformă de camuflaj, i-a spus lui Gerasimov că testele cruciale ale rachetei Burevestnik au fost finalizate și că ar trebui să înceapă lucrările la etapa finală înainte de desfășurarea rachetelor.

„Este cu adevărat un sistem unic, unul pe care nicio altă țară nu îl posedă”, a susținut Putin.

🚨🚨 No other country in the world possesses anything like the Burevestnik cruise missile, which has unlimited range: Putin



"It concerns the test of the Burevestnik cruise missile — a weapon of unlimited range powered by a nuclear engine." https://t.co/S1nLbNHtuY pic.twitter.com/qo79QCOrRQ — Sputnik India (@Sputnik_India) October 26, 2025

În vară a avut loc o întâlnire de taină în „orașul bombei atomice sovietice”

La sfârșitul lunii august, Vladimir Putin a făcut o vizită discretă la Sarov, centrul industriei nucleare ruse și locul unde a fost creată prima bombă atomică sovietică.

Acolo a avut loc o ședință secretă, care nu a apărut pe agenda oficială a Kremlinului, a relatat jurnalistul Andrei Kolesnikov de la Kommersant, aflat în delegația prezidențială, potrivit Moscow Times.

Potrivit relatărilor de pe canalele rusești de Telegram din zonă, întâlnirea a vizat discuții despre racheta cu propulsie nucleară „Burevestnik”, un proiect anunțat de liderul de la Kremlin încă din 2018.

În principal, a fost discutată posibilitatea de a introduce arma în arsenalul armatei ruse în 2025.

Foarte multe încercări de testare a „Cernobîlului zburător”

Putin a declarat, chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2018, că arma, denumită SSC-X-9 Skyfall de către NATO – este „invincibilă”, subliniid că proiectilul poate lovi aproape orice punct al globului și poate evita scutul antirachetă construit de SUA, conform Reuters.

Concepută ca o rachetă cu rază de acțiune nelimitată, „Burevestnik” a avut cel puțin 13 încercări de lansare, conform serviciilor secrete occidentale. Doar două au avut un succes parțial, iar una s-a încheiat cu o tragedie: în 2019, o rachetă s-a prăbușit în Marea Barents, iar în timpul operațiunii de recuperare a explodat, ucigând șapte oameni, inclusiv cercetători din Sarov. Incidentul a produs un nor radioactiv detectat atât în Severodvinsk, cât și în țările scandinave.

Un alt test se presupune că a avut loc în octombrie 2023, pe care Putin l-a declarat „reușit”, afirmând că dezvoltarea rachetei este „aproape finalizată”.

Criticii occidentali o numesc „Cernobîl zburător”. În 2020, trimisul special al SUA pentru controlul armamentului, Marshall Billingslea, a avertizat că proiectul este extrem de periculos.

Racheta nu doar că ar transporta o ogivă nucleară, ci și combustibil nuclear la bord, riscând să lase în urmă un nor radioactiv pe timpul zborului, iar orice prăbușire ar putea contamina vaste teritorii, a spus el.