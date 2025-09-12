VIDEO Rusia și Belarus au început manevrele Zapad la granița NATO / Polonia a luat deja o măsură criticată de Moscova

Rusia și Belarus au început vineri un important exercițiu militar comun lângă granițele NATO, care va implica manevre în ambele țări și în Marea Baltică și Marea Barents, a transmis Ministerul rus al Apărării, potrivit Reuters.

Exercițiul „Zapad-2025” – o demonstrație de forță a Rusiei și a aliatului său apropiat – are loc într-un moment extrem de tensionat în războiul Rusia-Ucraina, la două zile după ce Polonia, cu sprijinul aliaților săi din NATO, a doborât drone rusești în spațiul său aerian.

Exercițiul Zapad („Vest”) a fost programat cu mult înainte de incidentul cu drone, după care Rusia a spus că nu a intenționat să lovească niciun obiectiv în Polonia. Varșovia a acuzat Moscova de minciuni, iar mai mulți oficiali europeni au descris incursiunea ca fiind intenționată și un semn că Rusia escaladează conflictul cu Occidentul.

Premierul Donald Tusk a spus că s-a ajuns „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”, dar că „nu are niciun motiv să creadă că suntem în pragul războiului”.

Polonia a închis granița, Rusia o critică

Chiar înainte de incident, premierul polonez Donald Tusk calificase manevrele „Zapad” viitoare drept „foarte agresive” și anunțase că Polonia își va închide granița cu Belarus joi la miezul nopții.

Polonia, Lituania și Letonia, membre NATO și vecine cu Belarusul, au criticat organizarea acestor exerciții atât de aproape de granițele lor.

Toate trei și-au întărit securitatea și au restricționat traficul aerian în anumite zone, Varșovia ordonând, de asemenea, închiderea completă a frontierei sale cu Belarus în timpul manevrelor.

Moscova a cerut joi Varșoviei să „reconsidere decizia luată (de a închide frontiera) cât mai curând posibil”, critcând „măsurile conflictuale” luate de Polonia.

Înainte de începutul exercițiilor, Ucraina a desfășurat un atac aerian masiv în mai multe regiuni din Rusia, care a afirmat că a doborât 221 de drone.

Ce se urmărește cu exercițiul „Zapad”

„Obiectivele exercițiilor sunt de a îmbunătăți competențele comandanților și ale statelor majore, nivelul de cooperare și pregătirea pe teren a grupărilor de trupe regionale și de coaliție”, a afirmat Ministerul Apărării pe Telegram. Agenția rusă de stat TASS a publicat imagini cu exercițiul.

Стартовали совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025":https://t.co/ZX7e4fsE5k pic.twitter.com/NNWuqImltm — ТАСС (@tass_agency) September 12, 2025

Într-o primă etapă, trupele vor simula respingerea unui atac împotriva Rusiei și Belarusului, a căror alianță este cunoscută sub numele de Statul Uniunii.

A doua etapă se va concentra pe „restabilirea integrității teritoriale a Statului Uniunii și zdrobirea inamicului, inclusiv cu participarea unui grup de coaliție de forțe din state prietene”, a declarat ministerul.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că exercițiile, inclusiv în apropierea frontierei poloneze, nu sunt îndreptate împotriva niciunei alte țări.

Dar incidentul cu drone de săptămâna aceasta deasupra Poloniei a fost văzut în Occident ca un semnal de alarmă pentru NATO și un test al răspunsurilor sale. Țările occidentale l-au calificat drept o provocare deliberată din partea Rusiei, ceea ce Moscova a negat.

Un diplomat rus de rang înalt aflat în Polonia a declarat că dronele au venit din direcția Ucrainei. Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele sale au efectuat un atac în vestul Ucrainei, dar că nu au planificat să lovească nicio țintă din Polonia.

Belarus se învecinează, de asemenea, cu Lituania și Letonia, membre NATO. Lituania a declarat că își protejează frontiera din cauza exercițiului militar.