VIDEO Scene apocaliptice în Turcia, care se luptă cu incendiile forestiere. Avertismentul autorităților: „Nu se va încheia în două-trei zile”

Pompierii s-au luptat duminică cu incendii de vegetație în mai multe zone din Turcia, în contextul unui val de căldură extremă care afectează regiunea mediteraneană. Autoritățile au evacuat peste 3.600 de persoane din localități aflate în două provincii, potrivit Reuters.

Incendiile din provinciile sudice Mersin și Antalya, precum și din provincia centrală Usak, au fost în mare parte ținute sub control. Totuși, focarele din provincia nord-vestică Bursa și din provincia nordică Karabuk continuau să ardă, a declarat ministrul Agriculturii și Silviculturii, Ibrahim Yumakli.

