VIDEO Scene șocante într-o scară de bloc din București: femeie în vârstă, atacată și jefuită de un bărbat

Un bărbat a fost reținut pentru tâlhărie, după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 din Bucureşti. Individul a împins-o pe femeie pe scări, în momentul când ea a încercat să-l oprească. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 17 ianuarie, în jurul orei 15:00. Bărbatul a urmărit-o pe femeie până în scara blocului, iar la intrarea în lift i-a smuls cerceii din urechi.

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au luat legătura cu persoana vătămată, fiind vorba despre o femeie, în vârstă de 68 de ani. În baza cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, în jurul orei 15:00, după ce femeia a intrat în scara blocului, a fost urmată îndeaproape de un bărbat. Ulterior, la intrarea în liftul de la parter, acesta i-ar fi smuls cerceii confecționați din aur și ar fi încercat să părăsească incinta”, a transmis Poliția Capitalei.

Femeia l-a urmărit atunci până la ușa de ieșire din scară, moment în care, pentru a scăpa, bărbatul a împins-o, aceasta căzând pe scări.

Întregul moment a fost surprins de o cameră de supraveghere din scara blocului.

Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional:

Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului, iar cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.

„Polițiștii Secției 19 au demarat de îndată activități specifice în vederea depistării autorului, reușind ca, la scurt timp, să îl identifice și să îl prindă. Totodată, în urma activităților desfășurate de polițiști, bunurile sustrase au fost recuperate, respectiv cerceii din aur, aceștia fiind identificați la o societate comercială de tip amanet”, a precizat poliția.

Autorul, în vârstă de 55 de ani, a fost condus la sediul subunității pentru audieri. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propuneri legale.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. Poliția recomandă cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, să nu încerce să urmărească sau să intervină singuri în astfel de situații, întrucât își pot pune viața și integritatea corporală în pericol”, atrage atenția Poliția Capitalei.