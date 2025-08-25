VIDEO Ședință la PSD pentru revenirea la masa coaliției. Grindeanu: „Două chestiuni trebuie clarificate”

Președintele interimar al PSD spune că în ședința conducerii partidului, care are loc luni de la ora 11.00, va propune ca PSD să revină la ședințele coaliției, pentru a definitiva pachetul 2 de măsuri fiscale, pentru care Guvernul Bolojan vrea să își asume răspunderea în Parlament în acestă săptămână.

PSD a boicotat ședințele coaliției după ce, după decesul fostului președinte Ion Iliescu, USR a cerut ca ziua de 7 august să nu fie declarată zi de doliu național. De atunci, ședințele coaliției n-au mai avut loc. Săptămâna trecută, conducerea PSD s-a întâlnit pentru a decide dacă revin sau nu la masa discuțiilor, însă decizia a fost să nu revină.

Grindeanu a spus că în cazul în care conducerea PSD va vota pentru revenirea la discuții, luni seară va avea loc o ședință a coaliției. Potrivit surselor HotNews ședința ar urma să aibă loc la ora 17:30.

Sorin Grindeanu a spus vrea ca în ședințele care urmează, împreună cu ceilalți lideri din coaliție, să clarifice „două aspecte” legate de măsurile fiscale și de cele care privesc administrația, adică finanțarea proiectelor din programe precum Anghel Saligny și PNRR – cele două nemulțumiri ale PSD:

„Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție, care trebuie clarificate și discutate în această săptămână: pachetul de măsuri fiscale și pe zona de administrație. Sunt două lucruri pe care trebuie să le clarificăm înainte de a fi promovat acest pachet doi”, a declarat Grindeanu, luni, înaintea ședinței conducerii PSD.

„M-am întâlnit cu premierul Bolojan”

Președintele PSD a spus că, deși PSD nu a mai participat în ultimele săptămâni la coaliție, a avut mai multe discuții cu premierul Bolojan care vizau măsurile incluse în pachet: „Eu inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul discutând pe o parte din măsurile pe care le dorim a fi prinse în acest pachet doi. Dar săptămâna asta, dacă se dorește a fi promovat acest pachet doi, e nevoie nu de o singura întâlnire astăzi, ci de mai multe”.

Liderii PSD se reunesc azi pentru a vota același lucru: „Propunerea mea este de a reveni la discuții, de a avea întâlniri, nu una, ci mai multe săptămâna asta, sau săptămâna care urmează. Nu contest ca săptămâna trecută au fost întâlniri de lucru pe diverse grupuri de lucru”, a spus Grindeanu.

Care sunt nemulțumirile PSD

Întrebat despre măsurile pe care nu a existat consens între partide până acum, șeful PSD a spus că, pe lângă clarificările de care are nevoie pentru măsurile fiscale și cele care vizează administrația, „e nevoie de un pachet de eliminare a privilegiilor”. El a susținut că neparticiparea PSD la ședințele coaliției nu a dus la amânarea asumării răspunderii pe al doilea pachet de măsuri, pentru că ar fi revenit dacă era vorba de asumarea unui pachet de eliminare a privilegiilor.

În plus, Grindeanu spune că se așteaptă ca luni, la ședința coaliției să fie prezent și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: Astăzi, mă aștept să vină ministrul Nazare la coaliție. Dacă PSD va hotărî că da (n. red. că se întorc la masa discuțiilor). Mă aștept să fie dl ministru Nazare la coaliție să prezinte măsurile fiscale care vor face parte din pachetul doi. Să discutam în mare și despre rectificare (n. red. bugetară) și să vedem finanțarea investițiilor și dacă ne referim la obiective mari de investiții sau la cele mici.

Liderul PSD a spus că a fost de acord cu noua formă a legii insolvenței, cu propunerile venite dinspre Ministerul Sănătății condus de social-democratul Alexandru Rogobete sau cu măsurile care țin de multinaționale.

„Am anunțat și în urmă cu o săptămână, suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, cu tot ceea ce conține acesta. Suntem de acord cu noua forma a legii insolvenței. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru al Sănătății. (…) Inclusiv aceste lucruri, care țin de taxarea capitalului, lucrurile care țin de multinaționale, acele lucruri pe care noi le-am spus. De aceea ele trebuie sa găsească un numitor comun”, spune Grindeanu.

Premierul Bolojan ar urma să meargă, miercuri sau joi, în Parlament pentru angajarea răspunderii pe pachetul al doilea de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar, potrivit surselor HotNews.