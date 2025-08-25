PSD a votat că se întoarce la masă cu coaliția, dar are condiții. Prima ședință are loc astăzi

Liderii social-democrați au decis în ședința de luni să se întoarcă la discuțiile din coaliție, însă va participa doar la discuțiile legate de pachetul doi de măsuri fiscale, susțin surse din partid pentru HotNews. Astfel, PSD participă astăzi la ședința coaliției, prima care are loc după aproape trei săptămâni.

Liderii PSD au discutat timp de aproximativ o oră despre revenirea la ședințele din coaliție, la care social-democrații nu au mai participat, de la începutul lunii, în urma nemulțumilor legate de faptul că USR a criticat decretarea zilei de doliu național în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu.

O altă nemulțumire a social-democraților era legată de faptul că, în urma intrării USR la Guvernare, mai multe funcții de prefect și subprefect trebuie renegociate. „Nu vreau să mă întorc să vorbesc azi despre funcții în coaliție”, a spus, astăzi, Grindeanu la finalul ședinței de la partid.

Tot astăzi, de la ora 17.30, este programată o reuniune a liderilor Coaliției la Guvern. Este prima ședință a coaliției de la începutul lunii august, iar principalujl subiect de discuție este legat de forma finală a pachetului de măsuri fiscale, pentru care ar urma ca săptămâna asta, premierul să-și angajeze răspunderea.

Care sunt nemulțumirile PSD

Întrebat luni dimineață, înainte de ședință, despre măsurile pe care nu a existat consens între partide până acum, șeful PSD a spus că, pe lângă clarificările de care are nevoie pentru măsurile fiscale și cele care vizează administrația, „e nevoie de un pachet de eliminare a privilegiilor”.

El a susținut că neparticiparea PSD la ședințele coaliției nu a dus la amânarea asumării răspunderii pe al doilea pachet de măsuri, pentru că ar fi revenit asupra deciziei dacă era vorba de asumarea unui pachet de eliminare a privilegiilor.

În plus, Grindeanu spune că se așteaptă ca luni, la ședința coaliției să fie prezent și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ca „să prezinte măsurile fiscale care vor face parte din pachetul doi, să discutam în mare și despre rectificare și să vedem finanțarea investițiilor și dacă ne referim la obiective mari de investiții sau la cele mici”.

Ulterior, după ce a anunțat decizia partidului de a reveni la ședințe, Grindeanu a precizat că, duminică seară, când a discutat cu premierul Bolojan, l-a rugat să îl invite și pe Alexandru Nazare la ședința Coaliției.

Liderul PSD a spus că a fost de acord cu noua formă a legii insolvenței, cu propunerile venite dinspre Ministerul Sănătății condus de social-democratul Alexandru Rogobete sau cu măsurile care țin de multinaționale.

„Am anunțat și în urmă cu o săptămână, suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, cu tot ceea ce conține acesta. Suntem de acord cu noua forma a legii insolvenței. Suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru al Sănătății. (…) Inclusiv aceste lucruri, care țin de taxarea capitalului, lucrurile care țin de multinaționale, acele lucruri pe care noi le-am spus. De aceea ele trebuie sa găsească un numitor comun”, spune Grindeanu.

Premierul Bolojan urmează să meargă, cel mai probabil miercuri sau joi, în Parlament pentru angajarea răspunderii pe pachetul al doilea de măsuri fiscale menit să reducă deficitul bugetar, potrivit surselor HotNews.