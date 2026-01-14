VIDEO Șefa CAB acuză o „imixtiune politică” în Justiție: „Președintele a împărțit judecătorii în buni și răi”

Președinta Curții de Apel București (CAB), Liana Arsenie, a declarat miercuri, într-un interviu acordat Euronews, că declarațiile președintelui Nicușor Dan privind sistemul judiciar reprezintă o imixtiune în activitatea judecătorilor și i-a reproșat că a împărțit judecătorii „în buni și răi”. Arsenie a pus sub semnul întrebării legalitatea și procedura referendumului în rândul magistraților pe tema activității CSM anunțat de liderul de la Cotroceni.

„Avem un decident politic care împarte corpul judecătorilor în buni și răi, de bună-credință și de rea-credință, în abuzatori și abuzați. Și rămânem la ideea de decident politic: domnul președinte Nicușor Dan a împărțit judecătorii. Și pe acest fond a venit invitația domnieii sale de a scrie despre problemele din justiție. În momentul în care un politician, indiferent care ar fi acesta, face astfel de evaluări ale judecătorului, aceasta este o imixtiune în activitatea judecătorilor. Nu formulez acuzații, ci constat niște realități și mă raportez la niște dispoziții legale în virturea cărora ne desfășurăm activitatea”, a declarat Liana Arsenie.

Liana Arsenie a afirmat că nu a discutat „niciodată” cu președintele Nicușor Dan, dar că își dorește o întâlnire pentru a-i prezenta problemele din sistemul de justiție.

„Nevoia mea de a participa la o întâlnire cu președintele vine din responsabilitatea pe care o am în virtutea funcției pentru că tot ceea ce s-a afirmat în spațiul public, în ultimul timp, nu are legătură cu persoana mea, cât are legătură cu instituția pe care o conduc. Atunci când anatemizăm un sistem, sistemul de justiție, sau activitatea judecătorilor Curții de Apel București, este nevoie să discutăm aplicat, pe fapte și pe dovezi”, a menționat Liana Arsenie.

Critici privind ideea unui referendum pe tema CSM

Președinta CAB a spus că nu știe „care este textul legal” care ar permite organizarea referendumului anunțat de Nicușor Dan în rândul magistraților și a ridicat semne de întrebare privind procedura și transparența numărării rezultatelor.

„În management este un principiu al autorității și al responsabilității. Are autoritate cine are și răspundere… Cum ne asumăm răspunderea pentru rezultatele pe care le-am contabilizat? Cine contabilizează aceste rezultate? Cum se asigură transparența și legalitatea procedurii? La acest moment nu avem aceste date, dar mă gândesc că președintele Dan s-a gândit și la o procedură, care să respecte toate condițiile democratice și care să asigure și cadrul legat”, a declarat șefa Curții de Apel București.

Întrebată cum ar răspunde la întrebarea „Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”, Arsenie a spus: „CSM acționează, evident, în interes public”.

Despre acuzațiile judecătoarei Raluca Moroșanu: „Mi-a fost colegă de complet. Afirmațiile ei, vădit tendențioase”

Liana Arsenie a declarat că afirmațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în documentarul difuzat de Recorder au surprins-o „extrem de neplăcut” și le-a catalogat drept „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”

„În ceea ce o privește pe doamna judecător Moroșanu, mi-a fost colegă de complet și reacția dumneaei vă mărturisesc că m-a șocat, m-a surprins extrem de neplăcut pentru că afirmațiile au fost vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr. Am fost colege, cred că un an de zile, timp în care nu am avut nici măcar o divergență, nici măcar o discuție, în sensul că vreau să apăr infractorii sau că sunt blândă cu infractorii.

A fost și ea locțiitorul meu, pentru că la acel moment eram președința secției I penale și a fost locțiitorul meu, pentru funcția de președinte. Crede oare cineva că un judecător nu se poate duce la fostul coleg de complet să-i spună: doamna președintă, Liana, cum și-ar fi dorit, sunt niște lucruri cu care nu sunt de acord.

Pe de altă parte, cum putem să credem că un judecător (…) care poate să scrie o decizie de condamnare la 15-20 de ani, nu are capacitatea de a-i spune unui coleg, chiar dacă exercită o funcție de conducere, că nu este de acord cu anumite măsuri?”, a afirmat șefa CAB.

Mai mult, șefa CAB a catalogat acuzațiile la adresa sa, depuse în mod anonim de către unii magistrați la îndemnul președintelui Nicușor Dan, drept „un regres pentru societatea democratică”.

„Aceste mase psihologice anonime, în opinia mea, reprezintă un regres pentru societatea democratică. De ce? O societatea civilizată și matură înseamnă trecerea de la haos la reguli, înseamnă trecerea de la emoții și instinct, la rațiune. Înseamnă trecerea de la anonim la responsabilitate. Responsabilitatea este măsura maturității fiecăruia dintre noi (…) „Nu am purtat nicio discuție cu acești colegi (cei care și-au asumat public acuzațiile). Este tot în aceeași cheie a manipulării psihologice. Folosind cuvinte puternice, fără dovezi, care în mentalul colectiv, nasc niște emoții puternice, sunt niște drame transgeneraționale, cum ar fi persecuție, cum ar fi frică, teamă, abandon, lipsă de sprijin. Avem, evident, și personaje care construiesc această imagine a abuzului și care trezește emoție, pentru că nu au trezit rațiune. Nu a fost însoțită de dovezi”, a afirmat Arsenie.



