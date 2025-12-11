VIDEO Șefa Curții de Apel a spus că judecătoarea care a vorbit la Euronews și-a decontat chiria, deși avea cumpărat un apartament. „Și i-a dat în cap cu dosarul” / Înregistrări din sala de judecată

Liana Nicoleta Arsenie, președinte Curții de Apel, susține că judecătoarea Daniela Panioglu, care a acuzat abuzurile conducerii CAB a încasat ilegal o chirie, deși avea un apartament „de 104 mp”. În plus a avut „o atitudine violentă”.

Judecătoarea Daniela Panioglu a spus la Euronews că „Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție”. Panioglu a critcat explicit conducerea CAB.

În replică, la conferința de presă a conducerii Curții de Apel, Liana Nicoleta Arsenie, președinta CAB a spus la conferința de presă de joi că „În timp ce invocă exigențe morale, doamna Panioglu a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe”.

„O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a sistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a spus judecătoarea Arsenie despre colega ei, între timp exclusă din magistratură.

În continuarea expunerii despre judecătoarea Panioglu, judecătoarea Arsenie a spus că fosta ei colegă avea și o atitudine violentă. Judecătoarea s-a certat cu un coleg „și i-a dat în cap cu dosarul”.

De aceea, nimeni nu mai voia să lucreze cu judecătoarea Panioglu a spus Liana Nicoleta Arsenie, președinte Curții de Apel.

Apoi, cu ajutorul unui coleg de la IT, au difuzat o înregistrare audio, din sala de judecată, unde se auzea un proces unde prezida judecătoarea Daniela Panioglu.