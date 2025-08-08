VIDEO. Șefa serviciilor secrete din SUA, întrebată dacă ea crede în extratereștri: „Da. Trebuie să fiu atentă la ce împărtășesc”

Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații (DNI) din SUA a vorbit, într-un podcast al New York Post, despre posibilitatea ca extratereștrii să fie reali. De asemenea, ea a comentat valul misterios de apariții de drone observat în New Jersey la sfârșitul anului trecut, potrivit Fox News.

Într-un interviu acordat New York Post pe 6 august 2025, Tulsi Gabbard, principalul consilier în domeniul informațiilor al lui Donald Trump, a fost întrebată dacă „ar putea exista extratereștri” și a răspuns cu reticență: „Am propriile mele opinii și păreri”.

„În această funcție, trebuie să fiu atentă la ceea ce spun”, a spus ea, înainte de a adăuga „da”, când a fost întrebată dacă crede în posibilitatea existenței extratereștrilor și a OZN-urilor.

Fostă candidată la președinție democrată, devenită apoi republicană,Tulsi Gabbard, supraveghează coordonarea dintre cele 18 agenții de informații americane.

Tulsi Gabbard a menționat că nu este pregătită să discute mai mult pe această temă, dar a spus că echipa sa va fi transparentă cu publicul când va veni momentul, afirmând: „Continuăm să căutăm adevărul și să împărtășim acest adevăr poporului american”.

De asemenea, ea a spus că încă are „multe întrebări” despre misterioasa serie de apariții ale dronelor deasupra New Jersey la sfârșitul anului trecut. Autoritățile americane au încercat atunci să calmeze temerile legate de aceste apariții, iar un oficial FBI a transmis că neliniștea la nivel național este „o ușoară reacție exagerată”.

„Personal, încă am multe întrebări fără răspuns, pentru că nu a fost doar în New Jersey. S-a întâmplat în diferite părți ale țării”, a mai spus Gabbard.

