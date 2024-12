Misterul dronelor observate pe cerul din estul SUA: confuzie, temeri și cereri de intervenție militară. Ce au aflat oficialii în spatele ușilor închise

Distrugătorul USS John Basilone la New York. FOTO: Ej Hersom/Dod / Zuma Press / Profimedia

Numeroase obiecte zburătoare au fost observate de cetățeni și în unele cazuri de autorități pe coasta de est a SUA în ultimele săptămâni, deasupra cartierelor rezidențiale, a siturilor cu acces restricționat și a infrastructurii critice. Nimeni nu știe foarte bine despre ce este vorba, dar autoritățile asigură totuși că obiectele, cel mai probabil drone, nu par să reprezinte vreun pericol, scriu CNN, AFP și Reuters.

Observările presupuselor drone pe cerul SUA și discuțiile care au urmat au exercitat o presiune intensă asupra agențiilor federale pentru a furniza mai multe informații despre aeronave, în timp ce oficialii au îndemnat la calm și au subliniat că nu există dovezi care să sugereze că obiectele zburătoare reprezintă o amenințare la adresa securității.

„Vreau să asigur publicul american că ne ocupăm de asta”, a declarat duminică secretarul Departamentului pentru Securitate Internă, Alejandro Mayorkas.

Dar tensiunile și îngrijorarea par să crească. Activitatea dronelor a determinat cel puțin un aeroport – Aeroportul Internațional Stewart din New York – să își închidă temporar pistele pentru aproximativ o oră, vineri seara.

Iar unii oficiali au reacționat, exasperați.

„S-a mers prea departe”, a declarat sâmbătă guvernatoarea statului New York Kathy Hochul adăugând că luna trecută „a ordonat Centrului de informații al statului New York să investigheze activ observarea dronelor și să se coordoneze cu autoritățile federale de aplicare a legii pentru a aborda această problemă”.

Liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat și el că solicită DHS să implementeze sisteme speciale de detecție pentru a repera dronele.

„Dacă există tehnologia necesară pentru ca o dronă să ajungă pe cer, cu siguranță există și tehnologia care poate urmări nava cu precizie și poate determina ce naiba se întâmplă”, a declarat Schumer duminică.

Oficialii locali sunt îngrijorați

În vreme ce unii, inclusiv Donald Trump, au cerut doborârea dronelor, FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au declarat joi că nu există „nicio dovadă în acest moment că dronele observate reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau a siguranței publice sau că acestea au o legătură străină”.

În ciuda asigurărilor date de oficialii federali, politicienii locali continuă însă să facă presiuni pentru a obține mai multe informații și resurse în vederea clarificării problemei.

În comitatul Morris, New Jersey, oficialii au cerut „guvernului federal să mobilizeze toate resursele federale de care dispune, inclusiv pe cele militare, pentru a pune capăt zborului neautorizat al dronelor deasupra comitatului nostru și a altor părți din New Jersey”.

Dronele, un termen larg folosit pentru toate vehiculele aeriene fără pilot, sunt numeroase în Statele Unite, scrie CNN.

Un total de 791.597 de drone sunt înregistrate de Administrația Federală a Aviației (FAA), împărțite aproape în mod egal între utilizarea comercială și cea recreativă. Acestea sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv în fotografie, agricultură și aplicarea legii.

Rămân întrebări semnificative cu privire la natura exactă a observațiilor și la cât de multe sunt cazuri de identificare eronată, așa cum au sugerat Mayorkas și John Kirby, consilierul Casei Albe pentru comunicații privind securitatea națională.

Unde au fost văzute dronele

Dronele au fost observate în cel puțin șase state: New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts și Virginia. Observările au început pe 18 noiembrie în apropiere de comitatul Morris, New Jersey, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Paul Kanitra, membru republican al Adunării din New Jersey, a declarat vineri dimineață la CNN că de atunci, oamenii au observat drone în fiecare noapte. Locuitorii neliniștiți au anunțat frecvent că au văzut drone pe cer, uneori deplasându-se în grupuri.

Îngrijorările au crescut după ce dronele au fost observate în apropierea Arsenalului Picatinny, o bază de cercetare militară americană, și deasupra terenului de golf al președintelui ales Donald Trump din Bedminster, potrivit oficialilor militari și parlamentarilor.

Observările au determinat FAA să emită restricții temporare de zbor deasupra proprietăților.

„Mai multe cazuri de drone neidentificate care au intrat în spațiul aerian” au fost raportate, de asemenea, deasupra stației de armament naval Earle, o bază a Marinei SUA situată la sud de Middletown, deși nu au fost identificate amenințări directe.

Senatorul democrat Andy Kim din New Jersey a postat pe contul său X înregistrări video care arată ceea ce părea a fi un grup de drone deasupra rezervorului Round Valley joi seara. Dar sâmbătă, el a postat pe X că majoritatea aeronavelor pe care le crezuse inițial drone erau „aproape sigur avioane”.

Un zbor coordonat

Reprezentanții agențiilor federale care investighează dronele au informat oficialii locali în spatele ușilor închise, afirmând că dronele par uneori să zboare într-un model coordonat și pot rămâne în zbor timp de până la șase ore, potrivit primarului din Montvale, New Jersey, Mike Ghassali.

Poliția statului New York a declarat vineri după-amiază într-o postare pe X că a primit „numeroase rapoarte de observare a dronelor în ultimele 24 de ore” și că investighează informațiile.

„Nu avem nicio dovadă în acest moment că vreuna dintre aparițiile raportate reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice”, a spus comunicatul oficial.

Președintele districtului Staten Island, Vito Fossella, a declarat că dronele, adesea văzute zburând noaptea, au fost observate deasupra infrastructurii critice, inclusiv Port Liberty New York lângă podul Goethals, podul Verrazzano-Narrows și Fort Wadsworth, una dintre cele mai vechi baze militare din țară.

Hochul a anunțat duminică că autoritățile federale desfășoară un nou „sistem de detectare a dronelor de ultimă generație” în acest stat. Ea a continuat să solicite adoptarea legii federale Counter-UAS Authority Security, Safety, and Reauthorization Act, despre care a spus că ar „oferi New York-ului și colegilor noștri autoritatea și resursele necesare pentru a răspunde unor circumstanțe precum cele cu care ne confruntăm astăzi”.

Hochul a vorbit cu Mayorkas de două ori sâmbătă cu privire la activitatea continuă a dronelor în statul său, potrivit unei surse familiarizate cu conversațiile.

În Pennsylvania, autoritățile vor folosi elicopterele pentru a vâna dronele

Poliția din Connecticut a anunțat vineri că a desfășurat un sistem de detectare a dronelor pentru a ajuta la investigarea observărilor neautorizate de drone raportate deasupra comitatului Fairfield.

„Este foarte tulburător pentru siguranța și securitatea publică, atât aici, în Fairfield, cât și în alte părți”, a declarat vineri senatorul republican Tony Hwang.

Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a declarat și el că administrația sa este „conștientă” de observarea dronelor și le ia în serios. Guvernatorul democrat a declarat vineri seară că a ordonat Poliției de Stat din Pennsylvania să investigheze în continuare aparițiile, iar poliția va folosi elicoptere pentru a încerca să „determine de unde provin aceste drone și care este scopul lor”.

În Massachusetts, guvernatoarea Maura Healey a postat sâmbătă pe X despre „numărul tot mai mare de drone observate” în statul său. Ea a declarat că poliția statală lucrează alături de „partenerii locali și federali” și a îndemnat operatorii de drone să respecte reglementările.

Doi bărbați au fost arestați sâmbătă seara pentru încălcarea proprietății după ce o dronă s-a apropiat „periculos de mult” de Aeroportul Internațional Logan din Boston, a declarat poliția.

Și în Virginia, guvernatorul Glenn Youngkin a declarat sâmbătă că poliția statală și Departamentul de gestionare a situațiilor de urgență se coordonează îndeaproape cu „numeroși parteneri federali” pentru a răspunde la rapoartele privind dronele.

„Nu există nicio îndoială că oamenii văd drone”, a declarat Mayorkas duminică la ABC. „Și vreau să asigur publicul american că noi, în guvernul federal, am desfășurat resurse suplimentare, personal, tehnologie pentru a ajuta poliția de stat din New Jersey în abordarea observării dronelor”, a spus el.

Dar ce sunt mai exact aeronavele observate?

FBI și Departamentul pentru Securitate Internă au spus că majoritatea observațiilor de drone sunt cazuri de „identificare eronată”, membrii publicului identificând în mod eronat avioanele mici, cu echipaj, care operează legal, drept drone.

Mayorkas a declarat vineri la CNN că unele dintre aeronavele observate ar putea fi, de asemenea, drone comerciale.

„Nu avem cunoștință de nicio amenințare sau activitate nefastă”, a declarat Mayorkas. „Dacă vom afla despre vreun motiv de îngrijorare, vom fi transparenți în comunicarea noastră”, a asigurat acesta.

Un fost agent FBI, Tom Adams, a declarat la CNN că este posibil ca explicațiile să fie nevinovate.

„Pot să vă spun, din experiența mea directă în desfășurarea de operațiuni pentru FBI, precum și în investigațiile privind observarea suspectă a dronelor la infrastructura critică, că era destul de comun ca planetele, aeronavele cu echipaj și chiar sateliții de pe orbita joasă a Pământului să fie identificați greșit drept drone pe timp de noapte”, a declarat Adams.

În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc sâmbătă, un oficial FBI a reiterat și el că, în cele mai multe cazuri din ultimele săptămâni, americanii au observat pur și simplu avioane cu echipaj și au crezut că văd drone.

Oficialul FBI a declarat că linia de informare a primit 5.000 de sesizări, dar mai puțin de 100 au condus la piste „considerate demne de continuarea activității de investigare”.

A existat o „ușoară reacție exagerată” la aceste observații, a declarat oficialul FBI. Cu toate acestea, „nu putem ignora observațiile care au existat și suntem îngrijorați de acestea la fel de mult ca oricine altcineva”, a adăugat oficialul.

Dronele au fost observate și de militari bine instruiți

Un oficial din cadrul Departamentului Apărării a fost mai puțin încrezător cu privire la natura observațiilor.

„Nu știm dacă este o acțiune rău intenționată, dacă este criminală. Dar vă voi spune că este – este iresponsabilă”, a spus oficialul. „Aici, pe partea militară, suntem la fel de frustrați de natura iresponsabilă a acestei activități”, a spus acesta.

Oficialul a adăugat că personalul de securitate foarte bine pregătit a raportat observarea de drone deasupra Picatinny Arsenal și Naval Weapons Station Earle, ambele în New Jersey. Punctele de origine și operatorii nu au fost identificați, a spus oficialul.

Pentagonul a respins miercuri speculațiile potrivit cărora dronele ar putea proveni de la o entitate străină sau de la un adversar, la câteva ore după ce politicianul Jeff Van Drew, un republican din New Jersey, a declarat pentru Fox News că dronele provin de la „o navă-mamă” din Iran care se află „în largul coastei de est a Statelor Unite ale Americii”.

„Nu există niciun adevăr în această afirmație”, a declarat miercuri secretara de presă adjunctă a Pentagonului, Sabrina Singh. „Nu există nicio navă iraniană în largul coastelor Statelor Unite și nicio așa-numită navă-mamă care lansează drone către Statele Unite”.

FBI conduce ancheta privind observațiile, alături de Departamentul pentru Securitate Internă, în timp ce Paza de Coastă a SUA evaluează răspunsurile jurisdicționale.

Duminică, senatoarea americană Amy Klobuchar din Minnesota a declarat că guvernul SUA trebuie să fie mai transparent cu privire la observările raportate. „În primul rând, avem nevoie de o ședință de informare pentru membrii Senatului pentru a ne da seama ce se întâmplă aici”, a declarat democrata din Minnesota la CBS.

„Doi, avem nevoie de mai multă transparență”, a adăugat ea.

În ciuda asigurărilor oficialilor federali cum că dronele nu reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice, primarul din Belleville, New Jersey, Michael Melham, a declarat că a primit îndrumări conform cărora poliția ar trebui să apeleze la echipe de geniști, iar departamentele locale de pompieri ar trebui să poarte costume de protecție speciale dacă întâlnesc o dronă doborâtă.

„Pur și simplu nu știm ce sunt aceste lucruri, așa că suntem precauți”, a declarat Melham.

De ce doborârea dronelor ar putea să nu fie soluția

În contrast cu apelurile la calm ale oficialilor federali cu privire la aceste apariții, Trump a îndemnat administrația Biden fie să facă publice toate informațiile pe care le deține cu privire la aparițiile misterioase, fie să doboare dronele.

„Observări misterioase de drone în toată țara. Chiar se poate întâmpla asta fără știrea guvernului nostru. Eu nu cred acest lucru! Lăsați publicul să știe, acum. În caz contrar, doborâți-le!!!” a postat Trump pe Truth Social.

Senatorul american Richard Blumenthal, care face parte din Comisia pentru securitate internă și afaceri guvernamentale a Senatului, a declarat în mod similar joi că aeronavele „ar trebui doborâte, dacă este necesar, deoarece zboară deasupra unor zone sensibile”.

Însă doborârea aeronavelor neidentificate ridică propriile probleme. Vorbind la CNN, Mayorkas a spus doborârea dronelor ar putea fi periculoasă.

În mod similar, o sursă familiarizată cu ancheta națională privind aeronavele a declarat pentru CNN că doborârea acestora ar fi „mai mult decât riscantă”, reprezentând un risc inutil pentru oamenii de la sol și provocări juridice.

Sursa a menționat că guvernul are diverse strategii care pot fi implementate în cazul în care o dronă reprezintă o amenințare iminentă, dar până acum, zborurile misterioase nu au fost considerate amenințătoare.

„Doborârea este ultima soluție”, a declarat sursa.

Cine reglementează dronele?

O parte din problema monitorizării activității dronelor provine din faptul că reglementarea obiectelor zburătoare se află aproape în întregime sub jurisdicția federală, potrivit directorului executiv al unei companii care urmărește zborurile neautorizate ale dronelor.

„Legile care reglementează aeronavele nu sunt construite pentru a împuternici poliția să se ocupe de drone”, a declarat Rick Smith, CEO al Axon, pentru CNN vineri.

Reglementările FAA permit operatorilor de drone de agrement să zboare până la 120 de metri deasupra solului în spațiul aerian care nu este controlat de controlorii de trafic aerian ai FAA.

FAA acordă derogări de la caz la caz celor care doresc să opereze drone în spații aeriene mai aglomerate sau la altitudini mai mari.

Missy Cummings, una dintre primele femei care a pilotat un avion de vânătoare, a sugerat că autoritățile ar acționa altfel dacă oamenii ar fi în pericol din cauza posibilelor observări de drone.

„Cred că dacă ar fi fost o amenințare legitimă, am fi văzut un alt tip de acțiune”, a declarat Cummings, profesoară la Universitatea George Mason.

„Oamenii nu vor să audă asta, dar probabil că un număr semnificativ (de drone) sunt de fapt avioane cu echipaj, deși cred că ei consideră că văd drone în mod legitim”, a spus Cummings.