VIDEO Șefa UE a discutat cu Trump despre „provocările” Rusiei în spațiul aerian

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele american Donald Trump despre încălcările repetate ale spațiului aerian de către Rusia și au convenit asupra necesității de a reduce veniturile energetice ale Moscovei, relatează AFP.

În cadrul unei întâlniri avute cu Trump în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, la New York, șefa UE a spus că a ridicat cu președintele SUA problema „provocărilor Kremlinului, în special a incursiunilor constante în spațiul aerian european”.

Von der Leyen a declarat de asemenea că au căzut de acord „asupra necesității de a reduce rapid veniturile Rusiei din combustibili fosili” pentru a pune astfel presiune pe Moscova pentru războiul dus în Ucraina, ea subliniind totodată planurile UE în acest sens, și anume de a accelera eforturile pentru a pune capăt total unor astfel de achiziții.

“We want to put tariffs on oil supplies that are still coming to the European Union,” said European Commission President Ursula von der Leyen https://t.co/COziOCQEXS pic.twitter.com/IkWGc9PCkk — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 23, 2025

Anterior, în timpul unei întâlniri avute și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja aceluiași eveniment, președintele american Donald Trump a declarat că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea intră în spațiul aerian al Alianței-Nord Atlantice.