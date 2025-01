VIDEO Studentă lovită de o maşină care a intrat în mulțime, în timpul unui protest antiguvernamental la Belgrad

O studentă a fost lovită de o maşină joi în timpul unei manifestaţii antiguvernamentale la Belgrad, şoferul fiind arestat pentru „tentativă de omor”, a anunţat poliţia sârbă.

Studenta a fost lovită la o intersecţie din centrul Belgradului, blocată de manifestanţi, şi a fost purtată pe acoperişul maşinii zeci de metri înainte de a cădea la pământ, potrivit imaginilor postate pe reţelele de socializare şi în mass-media, relatează AFP și Agerpres. Șoferul a demarat în trombă, dar a fost prins și arestat de poliție.

‼️🇷🇸 A car hit and carried a girl on its roof for over 10 meters during a student protest in #Belgrade.



The victim was taken to the hospital, but no official information about her condition has been released. The driver has been found and arrested; the prosecutor's office stated… pic.twitter.com/dOHDmwLWGY