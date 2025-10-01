VIDEO Surpriză de proporții pentru un grup de pescari turci, care a dat peste o dronă Magura V5 rătăcită la 1.000 de kilometri de Crimeea

Datorită unor pescari turci, avem parte acum de o imagine destul de clară asupra unei drone maritime ucrainene de tip Magura, pe care aceștia au găsit-o noaptea trecută, relatează The War Zone.

Cunoscută și sub denumirea de navă de suprafață fără echipaj (USV – „uncrewed surface vessel”), seria Magura a devenit o componentă esențială în campania Ucrainei împotriva Flotei ruse a Mării Negre.

Drona Magura descoperită de pescarii turci a fost găsită în larg, în apropierea orașului Çarşıbaşı din nord-estul Turciei, potrivit autorităților locale. Localitatea este situată la aproximativ 1.450 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, pe țărmul sud-estic al Mării Negre și la circa 965 de kilometri sud-est de peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, acolo unde Ucraina a desfășurat cea mai mare parte a atacurilor sale cu ambarcațiuni USV.

„Pescarii noștri au găsit o barcă din fibră pe mare aseară și au adus-o în port”, a relatat marți publicația turcă IHA. „Autoritățile au venit și au inspectat-o. S-a constatat că în interior se afla o bombă. Barca este acum în portul nostru. Pescarii noștri nu pot intra în port; am închis portul pentru pescari și suferim din cauza asta. Echipa de geniști este pe drum. Îi așteptăm”, a mai transmis sursa citată.

Ucrainenii au folosit inițial Magura ca dronă kamikaze

Atât IHA, cât și canalele ruse de pe Telegram au descris drona de suprafață ca fiind un model Magura V5, ceea ce pare să corespundă cu imaginile văzute anterior, mai ales prin poziționarea turelei în raport cu prova.

După cum se poate observa în imagini, drona Magura este dotată cu o turelă electro-optică stabilizată giroscopic. În plus, se pare că are două antene satelitare montate deasupra carenei și o a treia antenă de comunicații satelitare (satcom).

Deși Magura a fost concepută inițial și folosită în principal ca dronă kamikaze navală, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (GUR) a utilizat mai multe variante ale modelului pentru diverse misiuni. Printre acestea se numără: lansarea de drone FPV (cu vedere la prima persoană) și drone bombardiere, tragerea cu mitraliere, precum și folosirea ca platformă pentru rachete antiaeriene. Cea recuperată în Turcia nu părea să aibă lansatoare pentru drone FPV, șine pentru rachete sau turele de armament.

În decembrie anul trecut, GUR a declarat că a lansat o rachetă aer-aer adaptată R-73 (AA-11 „Archer”) de pe o dronă Magura V5, doborând un elicopter rusesc Mi-8 deasupra Mării Negre. A fost prima dată în istorie când o navă fără echipaj a doborât un aparat de zbor. Atacul poate fi văzut în videoclipul următor:

Ucraina a doborât un elicopter rusesc cu o astfel de dronă

Ucraina a afirmat de asemenea că a început să lanseze drone FPV de pe ambarcațiunile sale Magura începând cu luna ianuarie a acestui an. La începutul lui mai, GUR a folosit noua dronă Magura V7, echipată cu două rachete aer-aer AIM-9 „Sidewinder” cu ghidaj infraroșu, pentru a doborî două avioane rusești Su-30 „Flanker” care zburau deasupra Mării Negre. Acest atac a fost de asemenea înregistrat video.

World first: On May 2, 2025, the @DI_Ukraine special operations unit, in coordination with the Security Service of Ukraine and Defence Forces of Ukraine, eliminated a russian Su-30 fighter jet in the Black Sea.



🔗 https://t.co/DXhg74AKcg pic.twitter.com/Z4fP5CFRb8 — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 3, 2025

Drona recuperată acum de pescarii turci nu este prima variantă de Magura pe care Ucraina a pierdut-o. Imagini apărute pe rețelele sociale de-a lungul ultimilor 3 ani arată evoluția acestor arme, cu optică îmbunătățită, sisteme de ghidare modernizate și lungime sporită.

Primele imagini cu dronele navale ale Ucrainei au apărut în septembrie 2022, când fotografii publicate pe rețeaua „X” (fosta Twitter) au oferit o primă privire asupra lor, înainte ca ele să devină arma preferată a Ucrainei împotriva Flotei Mării Negre.

Nava respectivă fusese recuperată lângă orașul Sevastopol, unde se află sediul central al Flotei Ruse a Mării Negre.