Ucraina anunță că a doborât în premieră un elicopter rusesc în Marea Neagră cu o dronă navală – VIDEO

Serviciul ucrainean de informații militare (GUR) a declarat marți că una dintre dronele sale navale a distrus în premieră un elicopter rusesc și a avariat un altul în Marea Neagră, relatează Reuters.

GUR a transmis pe canalul său de Telegram că o dronă maritimă Magura V5 echipată cu rachete a lovit un elicopter rusesc Mi-8 într-o confruntare ce a avut loc lângă Capul Tarkhankut, pe coasta de vest a Crimeei.

Serviciul de informații militare a afirmat că aceasta a fost prima dată când o dronă navală ucraineană a doborât o țintă aeriană. Agenția Reuters notează că nu a putut confirma independent informația.

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat o înregistrare video cu confruntarea pe paginile sale de pe rețelele de socializare:

A historic strike: @DI_Ukraine warriors destroyed an aerial target using a Magura V5 naval drone.



A russian Mi-8 helicopter was destroyed using R-73 “SeeDragon” missiles near Cape Tarkhankut in temporarily occupied Crimea.



Another enemy helicopter was damaged and returned to… pic.twitter.com/AMOiuVEzWe