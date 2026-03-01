VIDEO Sute de oameni au luat cu asalt zona în care se află ambasada americană din Bagdad

Sute de manifestanți au încercat duminică dimineață să ia cu asalt zona ultra-securizată în care se află ambasada Statelor Unite la Bagdad, după moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, potrivit France Presse, care are un jurnalist la fața locului.

„Încercările lor au fost până acum zădărnicite, dar ei continuă să încerce” să străpungă cordonul forțelor de securitate, a declarat pentru AFP o sursă din domeniul securității.

Manifestanții, dintre care unii fluturau steaguri ale grupurilor armate pro-iraniene, au aruncat cu pietre în forțele de securitate, care au ripostat cu gaze lacrimogene.

#ULTIMAHORA

🚨 BAJO ATAQUE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS en Bagdad, Irak pic.twitter.com/RtR58TpX9h — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 1, 2026

Presa locală a scris că au avut loc și alte alte proteste în provinciile din sudul Irakului.

Mai multe grupuri armate irakiene susținute de Iran au transmis de sâmbătă că nu vor rămâne „neutre” și că vor apăra Republica Islamică.

Printre acestea, puternicul grup Kataëb Hezbollah a anunțat că va ataca bazele americane ca răspuns la moartea, sâmbătă, a doi dintre luptătorii săi în atacuri aeriene în sudul Irakului.

Duminică dimineața, explozii puternice au fost auzite în apropierea aeroportului din Erbil, care găzduiește trupele coaliției anti-jihadiste conduse de Statele Unite în regiunea autonomă Kurdistanul irakian. Un fum negru și dens a fost văzut ridicându-se din zona aeroportului.

Clouds of thick black smoke rise from an impact site at Erbil International Airport in Northern Iraq. pic.twitter.com/QiJn7Jp8jv — OSINTdefender (@sentdefender) March 1, 2026

La scurt timp după aceea, un mic grup pro-iranian a revendicat atacuri cu drone împotriva soldaților americani din Erbil.

Sâmbătă, forțele coaliției conduse de SUA au doborât mai multe rachete și drone încărcate cu explozibili deasupra orașului Erbil, au declarat autoritățile locale.