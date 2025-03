VIDEO Tactica forțelor speciale ruse pentru a-i surprinde pe soldații ucraineni din Kursk: S-au folosit de o conductă majoră de gaze

Rusia a luat cu asalt orașul Sudja duminică, după ce forțele speciale au folosit o conductă de gaze pentru a surprinde unitățile ucrainene, ca parte a ofensivei majore prin care încearcă să expulzeze trupele ucrainene din regiunea rusă Kursk, au afirmă mai mulți bloggeri de război pro-ruși, potrivit Reuters.

Yuri Podolyaka, un blogger militar pro-rus de origine ucraineană, a afirmat că forțele speciale ruse au parcurs aproximativ 15 km de-a lungul interiorului unei conducte majore de gaz, iar unele au petrecut mai multe zile în conductă, înainte de a ataca prin surprindere, din spate, forțele ucrainene, lângă Sudja.

Sudja găzduiește importante stații de transfer și de măsurare a fluxului pe o conductă care transporta gaz natural rusesc în sistemul ucrainean de transport al gazului pentru a fi apoi livrat în Europa.

Bloggerul de război pro-rus „Doi Maiori” a scris că o bătălie majoră este în curs pentru Sudja și că forțele ruse au surprins soldații ucraineni intrând în oraș printr-o conductă majoră de gaz.

Canalele rusești Telegram au postat clipuri cu forțe speciale purtând măști de gaze și lumini, înjurând în rusește în timp ce merg prin ceea ce pare o conductă de mari dimensiuni, notează Reuters, adăugând că nu a putut verifica imaginile

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD