VIDEO Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare, în încercarea de a supraviețui pe front. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor?

Tancurile rusești au devenit adevărați „porci spinoși” din oțel, în încercarea de a-și îmbunătăți blindajul, cu șiruri de tije metalice sau țepi care îi protejează de drone. În unele cazuri, acest blindaj funcționează, scrie Forbes.

Kremlinul a petrecut o mare parte a acestui an adăugând protecție tancurilor, vehiculelor de luptă ale infanteriei și altor blindate. Apoi, la începutul lunii octombrie, aceste vehicule au atacat, scrie jurnalistul David Axe într-un text publicat de portalul ucrainean EuromaidanPress.

Mai întâi, blindatele au atacat în est, în jurul Pokrovskului, și în sud, în jurul Mala Tokmacika. Apoi, joia trecută, au avansat pe un al treilea front, lângă Siversk, în regiunea Donețk din estul Ucrainei.

Atacurile s-au soldat cu un eșec, dar au evidențiat că tancurile au devenit ceva mai reziliente în fața dronelor kamikaze FPV (First Person View), principalii inamici, care amenințau să îi scoată de pe câmpul de luptă.

Un tanc „țestoasă”, acoperit de un blindaj suplimentar anti-drone, a condus atacul de joi, iar vehiculele de infanterie blindate în mod similar au urmat. Echipat cu un rulou de mine montat în față, tancul a detonat în siguranță mai multe mine și a respins mai multe drone kamikaze în timp ce se deplasa spre vest.

russian mech and bike attack near siversk today

UA 81st and 54th brigadeshttps://t.co/9wymRjfE4p pic.twitter.com/WvLHLNqJNT — imi (m) (@moklasen) October 23, 2025

Dar mai multe drone așteptau. După ce a absorbit zeci de explozii, tancul a cedat în cele din urmă în fața unei drone care pare să-i fi lovit compartimentul motorului.

Echipajul a părăsit vehiculul în flăcări, doar pentru a cădea victimă unei alte drone care a lovit din aer, scrie Axe, care avertizează că alte atacuri vor urma.

Tije metalice și țepi

Într-o analiză pe tema felului în care tancurile au încercat să-și îmbunătățească blindajul anti-drone în ultima vreme, Forbes observă că blindatele s-au transformat în adevărați „porci spinoși” de oțel.

Văzut pentru prima dată pe vehiculele rusești, blindajul bizar cu șiruri de tije metalice sau țepi este acum folosit și de Ucraina. Și se pare că funcționează.

„Pentru cei care batjocoresc vehiculele blindate, uitați-vă la numărul mare de drone necesare pentru a distruge un tanc bine blindat”, a scris analistul OSINT Jonpy săptămâna trecută pe X , postând un clip în care un tanc rusesc este lovit de cel puțin cinci drone ucrainene.

For those mocking armored vehicles and specially turtle tanks and thinking drones are a wunderwaffe that have rendered armor obsolete, take a look at the sheer amount of FPVs that are required to destroy a well uparmored tank. https://t.co/ZD6GenHdWH — Jompy (@Jonpy99) October 17, 2025

Forbes atenționează că nu este încă timpul să sărbătorim revenirea tancului ca stăpân al câmpului de luptă.

„Dronele FPV sunt eficiente împotriva oricărui tip de vehicul blindat, dacă poți lovi locul potrivit”, a declarat pentru această publicație „Michael”, comandantul unității de drone Typhoon din Garda Națională a Ucrainei.

„Ai nevoie de un operator priceput, care să poată controla pe deplin drona și să identifice punctele vulnerabile ale blindajului”, a spus el.

Chiar și monștrii echipați cu cel mai complex blindaj pot fi opriți – dacă operatorul dronei știe cum. Dar evoluțiile viitoare pot prezenta o provocare și mai mare.

„Cu modificări adecvate, blindajul poate rezista la 10-15 lovituri de drone”

La începutul invaziei din 2022, tancurile rusești erau echipate cu cadre simple deasupra turelei, care s-au dovedit în mare parte ineficiente. Mai întâi aruncătoarele de rachete portabile, apoi dronele au distrus un număr mare de vehicule blindate.

Tancurile occidentale s-au dovedit a fi mai rezistente la drone. Chiar dacă vehiculele erau în cele din urmă distruse, designul optimizat pentru protecția echipajului le permitea militarilor să scape cu viață.

Ambele tabere de pe front au făcut eforturi pentru a îmbunătăți blindajul.

Another Russian monster tank with a huge number of improvised anti-drone structures pic.twitter.com/6nMQoqfaoX — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 20, 2025

Potrivit unui raport recent al grupului de reflecție britanic RUSI, „cu modificări adecvate, blindajul poate rezista la 10-15 lovituri ale dronelor FPV, suferind daune reparabile”.

Modificările includ, de obicei, o acoperire generoasă cu plăci de blindaj reactiv exploziv, care atenuează eficient încărcăturile explozive transportate de aceste drone.

Este nevoie de mai multe lovituri în același loc pentru a le penetra, iar plăcile pot fi înlocuite cu ușurință dacă tancul supraviețuiește.

Tancurile țestoase

Rușii au dus ideea blindajului la un nivel superior și, până în 2024, au început să utilizeze „tancuri țestoase” acoperite cu un înveliș blindat complet.

Această configurație improvizată împiedică rotirea turelei și a fost utilizată în principal la vehiculele de penetrare a liniilor inamice. Carcasa reduce vizibilitatea, dar absoarbe loviturile dronelor. Tancurile transportă, de asemenea, mai puțină muniție pentru a evita riscul de explozii.

Tancul testoasa rusesc, în misiune, Foto: Ministerul ucrainean al apararii

„Este un compromis deliberat”, a explicat Michael pentru Forbes. „Sacrificarea capacității ofensive în favoarea supraviețuirii”, a spus el.

La început, a fost nevoie de lovituri de artilerie pentru a le opri, dar în câteva săptămâni tancurile țestoase au fost distruse cu lovituri repetate de drone FPV, pe măsură ce operatorii și-au perfecționat tehnica.

Mad Max

Ulterior, carcasele metalice au fost înlocuite cu țepi proeminenți, care au adus aminte comentatorilor de filmele pe teme post-apocaliptice, cum ar fi Mad Max.

Extensiile metalice sunt extrem de funcționale: dronele FPV sunt străpunse, deviate sau detonate înainte de a se apropia suficient pentru a provoca daune reale.

Un tanc rusesc a fost lovit de zeci de drone, înainte de a fi oprit. FOTO: DeepState / WillWest News / Profimedia

Într-un celebru incident din iulie, un „tanc monstru” rus ar fi avut nevoie de aproape 60 de drone FPV pentru a fi oprit.

Numărul a fost umflat în relatările ulterioare la „peste 70” de lovituri. Susținătorii ruși au exagerat și mai mult numărul, susținând că tancul monstru a supraviețuit 110 de drone FPV și mai multe bombe de la bombardierele grele ale dronelor Baba Iaga.

Pe front au fost văzute și alte vehicule blindate rusești, dar niciunul nu a egalat succesul (deși limitat) al acestui exemplu.

Cum să distrugi un tanc

Comandantul unității de drone din Garda Națională a Ucrainei a explicat pentru Forbes că chiar și tancurile rusești nemodificate necesită adesea mai multe lovituri pentru a fi distruse.

„În majoritatea cazurilor, sunt necesare mai multe drone FPV pentru a distruge un vehicul blindat”, a spus Michael. „Procesul se desfășoară de obicei în etape: mai întâi, trebuie să oprești blindatul greu, apoi să-l distrugi”, a spus el.

„Peste 20 de lovituri reprezintă un caz extrem, cu vehicule puternic protejate și contramăsuri active, dar necesitatea utilizării mai multor drone FPV pentru o singură țintă blindată este mai degrabă obișnuită decât neobișnuită”, a spus el.

Pentru un operator de dronă, prima problemă este să treacă de bruiaj, care poate fi o problemă mai mare decât blindajul.

„Provocarea constă în a avea echipamentul potrivit pentru acel sector specific al liniei frontului, pentru a vedea imaginea clară – drone care funcționează pe frecvențele adecvate atât pentru control, cât și pentru transmisia video, pentru a ocoli bruiajul local”, a spus Michael.

Noi blindaje pentru tancurile rusești. FOTO: Ministerul Apărării din Rusia

Chiar și cu drone din fibră optică, care sunt imune la bruiaj, factori precum condițiile meteorologice, focul de artilerie și alte drone înseamnă că lovitura nu este garantată.

Deși țintirea șenilelor poate părea modalitatea evidentă de a opri un tanc, Michael spune că aceasta este rareori opțiunea preferată.

„Pierzi imaginea clară din cauza interferențelor și a efectului solului, ceea ce face dificilă vizualizarea componentelor specifice, cum ar fi roțile sau șenilele. În plus, acestea sunt ținte în mișcare care necesită o precizie excepțională”, a spus militarul ucrainean.

Deci, operatorii vizează de obicei ținte mai mari, mai vizibile, situate mai sus pe vehicul – unde au o claritate video mai bună și o probabilitate mai mare de a provoca daune semnificative”, a spus el.-

O dronă FPV tipică transportă o sarcină utilă de 3-5 kilograme de explozibil, semnificativ mai puțin decât un proiectil de artilerie sau o rachetă antitanc Javelin.

Prin urmare, abilitatea și cunoștințele operatorului dronei sunt cruciale.

Aceasta, a sugerat militarul ucrainean, a fost și problema cu „tancul monstru”: operatorii de drone FPV aveau dificultăți în identificarea punctelor slabe. Nu mai întâlniseră niciodată acest tip de blindaj, iar dronele au fost inițial irosite încercând să străpungă masa de țepi.

O alternativă

Evoluția tancurilor pare să se îndrepte către un tanc acoperit în întregime de un nor de extensii metalice, care nu lasă niciun drum liber pentru drone.

Dar asta, scrie Forbes, nu înseamnă că jocul s-a terminat pentru dronele FPV.

Brian Davis, CEO al Kraken Kinetics, o companie americană specializată în muniții pentru drone mici, a subliniat că noua armură funcționează doar datorită tipului de focos transportat în prezent de dronele FPV.

Cunoscut sub denumirea de încărcătură conică sau HEAT („High Explosive Anti-Tank”), acesta funcționează prin lansarea unui jet îngust de metal la viteză mare în momentul detonării. Jetul este suficient de puternic pentru a străpunge oțelul, dar își pierde rapid focalizarea și trebuie declanșat la o distanță exactă.

Un design alternativ, cunoscut sub numele de EFP, este eficient de la distanțe mult mai mari. Acesta lansează un proiectil aerodinamic de metal în loc de un jet.

EFP-urile nu ar avea nicio dificultate cu blindajul suplimentar și sunt deja utilizate în Ucraina în arme precum proiectilul de artilerie Bonus, spun specialiștii citați de Forbes.