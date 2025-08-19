VIDEO Termen de 15 zile pentru ministere ca să prezinte o listă cu proiectele care rămân la finanțare prin PNRR / Un scenariu la care ministrul Dragoș Pîslaru spune că nu s-a gândit

Ministerele au termen 15 zile pentru a prezenta Guvernului liste cu proiectele care vor beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și de Reziliență, în contextul în care Guvernul a adoptat marți Ordonanța de urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR și programe guvernamentale precum Anghel Saligny.

Actul normativ prevede renunțarea la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor. De asemenea, vor fi suspendate proiectele finanțate din PNRR care au grad de realizare până la 30% ca progres fizic. În schimb, vor fi finanțate proiectele în stadiu de implementare de peste 30%.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus, la finalul ședinței de guvern, că fiecare minister va trebui să selecteze proiectele care au înregistrat un progres fizic de peste 30%.

„Un exercițiu de mobilizare națională”

Potrivit acestuia, ar putea însă beneficia de fonduri PNRR chiar și proiectele care au înregistrat un progres fizic mai mic de 30%, cu condiția să fie realizabile până în august 2026. Ministerele vor trebui să prezinte și costurile aferente, precum și graficele de lucrări.

„Ordonanța de urgență spune: „Acolo unde nu ai contractat până acum, nu are sens să mai contractezi”. (…) Acolo unde ai contractat, dar nu ai făcut nimic pe contract, acolo unde nu ai avut niciun fel de procedură de atribuire de contracte de achiziții, acestea ar trebui denunțate unilateral și închise. Acolo unde am făcut niște studii, dar nu au început lucrările, ar trebui să ne oprim și să nu cheltuim bani pe proiecte care nu se pot termina până pe 31 august 2026. Dacă lucrările sunt sub 30% progres fizic al obiectului de investiții, există un risc fundamental să nu poți să termini – suspendăm acel proiect”, a explicat Dragoș Pîslaru.

El a precizat că pentru proiectele cu grad de realizare sub 30% contractele de finanțare vor fi suspendate, nu reziliate: „Prin această ordonanță nu întrerupem contracte de lucrări. Șantierele nu se închid ca urmare a acestui OUG. Noi ne uităm la sursa de finanțare și stabilim că, dacă avem o sumă de bani, pe suma respectivă de bani trebuie să ne concentrăm ca să putem să o folosim“”, a spus el”.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a mai spus că în luna septembrie va fi disponibil un „tablou de bord” cu proiectele aprobate pentru finanțare prin PNRR, iar ministerul va elabora un memorandum care va clarifica modalitatea de monitorizare:

„Lucrurile acestea se fac transparent, pentru toată populația, ca să putem urmări cum într-un an de zile proiecte de 21,5 miliarde de euro, cât are PNRR negociat acum, se implementează. Va fi un exercițiu de mobilizare națională, iar această ordonanță de urgență este un pas înainte pentru transparentizare, pentru buna gestionare și gospodărire a banului public”.

Ce se întâmplă dacă ministerele nu vor prezenta la timp lista cu proiectele prioritare prin PNRR?

Întrebat de reporterul HotNews ce se întâmplă în situația în care ministerele nu vor prezenta în două săptămâni această listă, Dragoș Pîslaru a spus că nu s-a gândit la acest scenariu.

„Este foarte interesant. Acesta este un scenariu la care nu m-am gândit și nu cred că cineva s-ar gândi că ministerele nu le-ar prezenta. În condițiile în care ministerele nu ar prezenta nimic din proiectele de sub 30%, ar râmâne proiectele care sunt de peste 30% finanțate prin PNRR. Asta este ce se întâmplă dacă nu se întâmplă nimic”, a răspuns ministrul.

El a precizat că „aceste memorandumuri sunt obligație”, prin Ordonanță de Urgență.

„Toți coordonatorii de reforme și investiții trebuie să vină cu memorandumurile respective. Pentru unii e clar, au doar trei proiecte, sunt ministere care nu au portofolii cu sute, mii de proiecte, dar sunt și ministere, dezvoltarea, mediu, educația, energia, care au multe proiecte răspândite prin țară. Dificultatea de elaborare a memorandumurilor este mai degrabă pentru aceste ministere care au sute, mii de proiecte. Ne așteptăm ca toate să aibă aceste memorandumuri și toate să fie în termenul pe care ordonanța de urgență îl propune”, a adăugat Pîslaru.

La începutul ședinței de marți, premierul Ilie Bolojan a anunțat că în următoarele două săptămâni va fi clarificată lista cu proiectele care rămân în program. Ulterior, printr-o altă Ordonanță de Urgență, vor fi prevăzute sursele de finanțare pentru unele proiecte, astfel încât să fie finalizate până în a doua parte a anului viitor.