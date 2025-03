VIDEO Tornadele au făcut prăpăd în SUA. Cel puțin 17 decese și zeci de case distruse

Tornadele violente care au străbătut zone din SUA s-au dovedit a fi mortale și distructive, pe măsură ce vânturile s-au mutat sâmbătă spre est, în Valea Mississippi, și spre sudul țării, cu cel puțin 17 persoane ucise și zeci de case decimate, relatează AP.

Conform datelor de sâmbătă dimineață, cele mai multe decese au fost înregistrate în Missouri, cel puțin 11. Autoritățile au precizat că există mai multe persoane rănite.

Printre victime se numără un bărbat care a murit din cauza unei tornade ce i-a distrus casa.

„Era de nerecunoscut ca locuință. Doar un câmp de moloz”, a declarat medicul legist Jim Akers din Comitatul Butler, când a descris scena pe care au văzut-o salvatorii sosiți la fața locului: „Pardoseala era cu susul în jos. Mergeam pe pereți”.

Echipele de intervenție au reușit să o salveze pe o femeie care se afla în casă.

Oficialii din Arkansas au anunțat, sâmbătă dimineață, că în Comitatul Independence au murit trei persoane și că există 29 de răniți în opt comitate ca urmare a furtunilor cu care s-a confruntat statul pe parcursul nopții.

„Avem echipe care examinează daunele provocate de tornadele de aseară”, a precizat guvernatoarea din Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, menționând că la fața locului au fost mobilizați și salvatorii.

Ea și guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, au declarat stare de urgență în statele lor. Kemp a explicat că a luat această decizie în așteptarea unor condiții meteo severe care au fost prognozate pentru ziua de sâmbătă.

În Texas, autoritățile au anunțat vineri că trei persoane au murit în accidente de mașină în Amarillo în contextul furtunilor de praf.

