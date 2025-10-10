VIDEO Trailerul noului film „Dracula”

A apărut primul trailer al celui mai noul film semnat de Radu Jude, „Dracula”. Comedia neagră va putea fi văzută în cinematografele din România din 31 octombrie.

„Dracula”, o tragi-comedie cu accente satirice, de 169 de minute, a avut premiera mondială pe 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de la Locarno.

Trailerul filmului a fost lansat miercuri, 8 octombrie, pe contul de YouTube al IGN, care prezintă noutăți din domeniul divertismentului și filmelor.

„Ce se întâmplă când un tânăr și curios cineast își pune la încercare creativitatea cu posibilitățile nelimitate ale unei inteligențe artificiale false? Un amestec surprinzător de povești diverse, din vremuri noi și vechi, despre mitul original al lui Dracula: o vânătoare de vampiri, zombi și Dracula care întrerupe o grevă, o poveste science-fiction despre întoarcerea lui Vlad Țepeș, o adaptare a primei nuvele românești cu vampiri, o poveste de dragoste tragică, un basm popular vulgar, povești generate de inteligența artificială… și multe altele”, se arată în sinospisul „Dracula”.

Din distribuția filmului fac parte actorii Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Adonis Tanța, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija.