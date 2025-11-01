VIDEO „Trei pui de pisică sălbatică, mişunând jucăuş pe lângă mama lor”. Imagini inedite dintr-o pădure din România, surprinse de camerele de monitorizare

Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă alături de mama lor. Imaginile au fost distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva.

”Surpriză la Ocolul Silvic Marginea! Trei pui de pisică sălbatică, mişunând jucăuş pe lângă mama lor, au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei, amplasate într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Marginea. Imaginile au făcut deliciul colegilor de la Direcţia Silvică Suceava şi acum vi le împărtășim dumneavostră”, au transmis reprezentanţii Romsilva, într-un mesaj pe pagina de Facebook, potrivit News.ro.

Unul dintre pui şi-a mai făcut apariţia şi pe timp de zi, fiind surprins din nou de camerele de supraveghere.

Potrivit specialiştilor, pisica sălbatică este un animal solitar care vânează noaptea şi foarte rar este văzut de oameni în mediul său natural.

Felina poate să ajungă la 70 de centrimetri lungime, lungimea cozii poate fi de 35 de centimetri. La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme. Ea se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări.

Direcţia Silvică Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare de păduri de stat.