VIDEO Trei șoferi, trei pene de cauciuc succesive în același loc din București. Unul dintre ei a filmat scena

Mașini trec printr-o groapă de dimensiuni considerabile din carosabil, pe bulevardul Elisabeta din București, pe 12 februarie 2021. Imagine ilustrativă. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Incendintele au avut loc joi seară într-o zonă intens circulată din Capitală. Trei șoferi s-au trezit succesiv cu anvelopele sparte.

Unul dintre ei a filmat cele trei mașini care s-au oprit după ce cauciucurile au cedat și a postat imaginile pe grupul de Facebook Info Trafic București și Ilfov, cu mesajul „Mulțumim frumos, București”.

Pe înregistrare se vede cum toate cele trei mașini au făcut pană în același loc.

„Aveți grijă mare la autogara Herăstrău (Gara Băneasa, n.r), cum veniți dinspre Băneasa înspre Casa Presei Libere. Avem una bucată pană, două bucăți pană și trei bucăți pană”, spune șoferul.

Bărbatul filmează în timp ce un alt șofer schimbă anvelopa, iar al treilea participant la trafic coboară din autoturism.

„Uitați, gropile din București!”, conchide șoferul, în finalul înregistrării video.

Administratorul grupului a menționat în secțiunea de comentarii că groapa periculoasă la care se referă șoferul este la Fântâna Miorița.

„Mai erau vreo 3 mașini în stația de autobuz, tot pe pană”, a comentat un alt membru al grupului.