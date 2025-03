VIDEO Trump a semnat ordinul pentru desfiinţarea Departamentului Educaţiei din SUA. Ce i-a spus secretarului recent numit la şefia instituţiei

Înconjurat de elevi şi profesori, preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv prin care începe procesul de desfiinţare a Departamentului pentru Educaţie. Desfiinţarea agenţiei federale a fost mult timp un vis al republicanilor, dar Trump nu dispune de majoritatea necesară în Congres pentru a desfiinţa propriu-zis Departamentul Educaţiei, relatează CNN şi Reuters, citate de News.ro.

În timp ce a semnat ordinul, Donald Trump – care a stat la un birou mic, ca pentru un copil – a fost înconjurat de elevi de vârstă mică ce stăteau la rândul lor în băncuţe şi care semnau simultan documente într-un dosar.

După ce au terminat de semnat, copiii au putut fi văzuţi ţinând în sus ordinele lor, la fel cum a făcut şi preşedintele.

Şeful Casei Albe a explicat că prin acest ordin începe desfiinţarea Departamentului Educaţiei şi i-a spus secretarului educaţiei, Linda McMahon, recent numită în funcţie, că „supervizează ceva foarte important” şi că, atunci când va termina cu acest proces, va găsi el „altceva” pentru ea.

„Veţi face o treabă fantastică”, a spus preşedintele. „Să sperăm că nu vei fi acolo prea mult timp. Dar vom găsi altceva pentru tine, Linda”, a asigurat-o Trump.

