VIDEO Trump, apel surpriză cu astronauții misiunii Artemis II: „Aţi făcut întreaga Americă foarte mândră”

Președintele american Donald Trump a vorbit cu echipajul de la bordul misiunii Artemis II, după ce aceștia au făcut ocolul Lunii, într-o apariție surpriză. Înainte ca convorbirea să se încheie, Trump i-a invitat pe astronauți la Casa Albă, transmite BBC.

Apelul a durat aproximativ 12 minute, timp în care Trump i-a lăudat pe astronauți pentru „curajul” și „ingeniozitatea” lor, menționând că misiunea lor reprezintă un pas preliminar în eforturile NASA de a trimite din nou oameni pe suprafața Lunii pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol

„Astăzi, ați făcut istorie și ați făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră”, le-a spus Trump celor patru astronauți.

„Avem multe lucruri de care suntem mândri în ultima vreme, dar asta este… nu se compară nimic cu ceea ce ați făcut voi, înconjurând Luna pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol şi doborând recordul istoric al celei mai mari distanţe faţă de planeta Pământ”, a mai spus Trump.

„America este o națiune de pionieri, iar cei patru curajoși astronauți ai misiunii Artemis II sunt cu adevărat pionieri ai zilelor noastre”, a declarat președintele american, adăugând că Statele Unite intenționează să „se îndrepte spre Marte” în continuare.

Atronauții misiunii Artemis II, americanii Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch și canadianul Jeremy Hansen, au călătorit mai departe de Pământ decât orice ființă umană din istorie. Au atins o distanță maximă față de Pământ de 406.000 de kilometri, depășind recordul de distanță stabilit de Apollo 13 în 1970 cu peste 6.000 de kilometri.

De asemenea, ei au devenit primii oameni care au văzut partea ascunsă a Lunii cu ochiul liber.