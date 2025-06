VIDEO Trump mobilizează armata americană după proteste în Los Angeles contra agenților federali anti migrație: „Anarhia a fost lăsată să se agraveze” / Reacția guvernatorului din California

Administrația Donald Trump a declarat că va mobiliza 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale, după ce agenți federali din Los Angeles au intrat în ciocniri cu câteva sute de demonstranți în cea de-a doua zi de proteste apărute după raiduri împotriva imigranților, transmite Reuters.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Pentagonul este pregătit să mobilizeze trupe active „dacă violențele continuă” în Los Angeles, afirmând că soldații din Marina Militară din apropierea bazei Camp Pendleton sunt „în stare de alertă maximă”.

Sâmbătă, agenții federali de securitate s-au confruntat cu protestatari în zona Paramount din sud-estul Los Angelesului, unde unii demonstranți fluturau steaguri mexicane.

