VIDEO Trump nu e încântat de Putin: „Ucide prea mulţi oameni”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că este frustrat de preşedintele rus Vladimir Putin din cauza continuării războiului din Ucraina, relatează Reuters și CNN.

Trump a fost întrebat, în conferința de presă susținută sâmbătă la Mar-a-Lago despre operaţiunea militară a SUA în Venezuela și capturarea preşedintelui autocrat Nicolas Maduro, dacă a discutat în timpul recentei sale convorbiri cu omologul său rus Vladimir Putin despre liderul venezuelean.

„Nu am vorbit niciodată despre Maduro”, a răspuns Trump.

Președintele american a adăugat apoi că nu este „încântat de Putin” în acest moment, fiindcă acesta „ucide prea mulți oameni”.

Trump a mai susţinut că se fac progrese în negocierile pentru pace în Ucraina, dar fără a oferi detalii suplimentare, şi a numit războiul „o baie de sânge”.

Rusia a rămas un aliat-cheie al regimului Maduro în fața campaniei lui Trump împotriva guvernului venezuelean.

Sâmbătă, Moscova a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”, afirmând că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”.