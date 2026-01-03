Prima reacție a Rusiei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Nicolas Maduro

Rusia, prin vocea Ministerului de Externe, a condamnat „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei” și spune că „pretextele folosite pentru astfel de acțiuni sunt nefondate”.

„În această dimineață, Statele Unite au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru este extrem de îngrijorător și condamnabil. Pretextele utilizate pentru a justifica astfel de acțiuni sunt nefondate. Ostilitatea ideologică a triumfat asupra pragmatismului și asupra dorinței de a construi relații de încredere și previzibilitate”, a transmis MAE rus, într-un comunicat.

MAE rus mai spune că, în situația actuală, este esențial „să se prevină o escaladare suplimentară și să se concentreze eforturile asupra găsirii unei soluții prin dialog”.

„Considerăm că toți partenerii care ar putea avea nemulțumiri unii față de alții ar trebui să caute soluții prin dialog. Suntem gata să îi sprijinim în acest demers. America Latină trebuie să rămână zona de pace pe care s-a declarat a fi în 2014. Și Venezuelei trebuie să i se garanteze dreptul de a-și determina propriul destin fără nicio intervenție distructivă din exterior, cu atât mai puțin militară”, a mai transmis MAE rus.

SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Anterior, guvernul venezuelean a acuzat SUA că încearcă să „preia controlul” asupra resurselor țării.

Trump a avertizat în repetate rânduri posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei, al cărei guvern îl acuză că inundă SUA cu droguri și membri ai bandelor.