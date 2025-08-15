VIDEO Trump spune că „nimic nu este bătut în cuie” în privința întâlnirii cu Putin

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu știe ce ar face ca summitul său cu președintele rus Vladimir Putin să fie considerat un succes, spunând că el personal dorește să vadă un armistițiu, scrie Reuters.

Conform unui video postat pe platforma sa Truth Social, președintele SUA răspunde unor întrebări adresate de jurnaliștii care îl însoțesc la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, unde urmează să aibă o întâlnire importantă cu Vladimir Putin.

Întrebat ce ar face ca întâlnirea să fie un succes, Trump a răspuns: „Nu vă pot spune asta. Nu știu. Nu este nimic bătut în cuie. Vreau anumite lucruri. Vreau o încetare a focului”.

„Vreau să văd o încetare rapidă a focului… Nu voi fi mulțumit dacă nu se va întâmpla astăzi”, a spus el, adăugând că Europa și președintele ucrainean Volodimir vor fi, de asemenea, implicați. „Vreau ca uciderile să înceteze”.

Anterior, tot într-o declaraţie făcută la bordul Air Force One, Donald Trump a declarat că îi va lăsa pe ucraineni să decidă cu privire la un eventual schimb de teritorii cu Rusia.

Înainte de a pleca de la Washington, spre Alaska, Donald Trump a postat pe reţeaua sa socială cuvintele „MIZĂ MARE!!!”.

Avionul preşedintelui SUA va ateriza la o bază militară din timpul Războiului Rece, la Anchorage, urmând ca după încă o oră acolo să ajungă acolo și președintele rus.

Păşind pe teritoriul american pentru prima dată după două decenii, în afara reuniunilor ONU la care a participat, Vladimir Putin va pune astfel capăt izolării sale şi va apărea din nou pe scena mondială, punctează BBC.