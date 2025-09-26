VIDEO Ucraina a atacat peste noapte rafinăria Afipsky din Rusia

Drone ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky din sud-vestul Rusiei în noaptea de joi spre vineri, au spus autoritățile ruse, citate de Kyiv Independent.

Centrul operațional regional din Krasnodar Krai a raportat că resturi de drone ucrainene au căzut pe una dintre unitățile rafinăriei în cadrul unui atac mai amplu cu drone asupra regiunii.

Rafinăria, situată la aproximativ 200 de kilometri de linia frontului, servește ca centru logistic strategic pentru motorina și kerosenul de aviație utilizate de trupele ruse.

Oficialii ruși au afirmat că un incendiu care s-a întins pe o suprafață de 30 de metri pătrați a fost stins de echipajele de intervenție, fără a exista victime sau pagube la infrastructură în urma atacului.

Rafinăria prelucrează 6,25 milioane de tone de petrol anual, sau 2,1% din întreaga activitate de rafinare a petrolului din Rusia.

Rafinăria a fost ținta mai multor atacuri de la începutul invaziei rusești. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat pe 7 august că un atac asupra rafinăriei de petrol Afipsky a avariat o unitate tehnică a rafinăriei.

Potrivit Financial Times, 16 dintre cele 38 de rafinării de petrol din Rusia au fost lovite de drone ucrainene începând din luna august a acestuia an. Întreruperile de producție au limitat capacitatea de rafinare a Rusiei cu peste 1 milion de barili pe zi, a declarat grupul de cercetare Energy Aspects pentru FT, reducând exporturile sub nivelurile dinainte de război.