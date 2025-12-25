VIDEO Ucraina a lovit o rafinărie rusească din sudul Rusiei cu rachete cu rază lungă de acțiune

Atacul din august asupra rafinăriei din Novoșahtinsk Foto: social media / WillWest News / Profimedia

Statul Major General ucrainean a anunţat joi lansarea unui atac reuşit împotriva rafinăriei Novoşahtinsk din regiunea Rostov din Rusia, care se învecinează cu Ucraina la vest, folosind rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Storm Shadow, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Au fost înregistrate numeroase explozii. Am lovit ţinta. Amploarea pagubelor este în curs de stabilire”, a scris Statul Major General al forţelor armate ucrainene pe canalul său de Telegram.

Într-un scurt comunicat, Statul Major ucrainean a afirmat că rafinăria Novoşahtinsk este unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei şi furnizează armatei ruse motorină şi kerosen pentru aviaţie. Rafinăria a fost atacată și în luna august.

Rezervoarele de stocare ale uzinei au un volum total de 210.000 de metri cubi, potrivit forţelor ucrainene.

„Forţele de apărare ucrainene continuă să ia măsurile necesare pentru a submina potenţialul economic şi militar al invadatorilor ruşi şi a forţa Federaţia Rusă să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”, a concluzionat comunicatul.

Novoshakhtinsk, Russia. At least 6 explosions reported at local oil refinery. Novoshakhtinsk Petroleum Products Plant processes ~110K bpd (~5M tons/year) and is one of key refineries in S. Russia. pic.twitter.com/KeOzR1OCaK — WW3finalboss (@WW3finalboss1) December 25, 2025

Anterior, Statul Major confirmase că Ucraina a atacat peste noapte două instalaţii de depozitare a petrolului în portul Temriuk, în regiunea Krasnodar din Rusia, la Marea Azov.

De asemenea, Statul major ucrainean a informat în legătură cu un alt atac împotriva unui aerodrom militar din apropierea oraşului Maikop, tot aproape de coasta Mării Negre.

„Conform datelor preliminare, ţinta a fost lovită şi a izbucnit un incendiu. Rezultatele sunt în curs de clarificare”, a declarat instituţia.