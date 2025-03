VIDEO Ucrainenii afirmă că au reușit o mare lovitură pe frontul din Torețk: „Baza lor a fost complet distrusă”

Statul Major General al armatei ucrainene a anunțat pe conturile sale de pe rețelele de socializare că a reușit o lovitură importantă asupra unei concentrări de forțe inamice din zona orașului Torețk.

„Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei au lovit pe 21 martie cu succes o acumulare de forțe din Brigada 1 de pușcași motorizați, regimentul 103 în adăpostul lor și subsolul adăpostului lor din Torețk, regiunea Donețk”, potrivit mesajului postat pe rețeaua X

„Baza lor a fost complet distrusă”, afirmă armata ucraineană.

„Lovitura a dus la eliminarea militarilor inamici, printre care și grupuri de asalt și operatori de drone. Bilanțul exact al pierderilor provocate sunt încă în curs de clarificare, dar distrugerea adăpostului și soldaților diminuează foarte mult capacitatea armatei ruse de a opera eficient în axa Torețk”, se mai spune în postare.

Mesajul este însoțit și de imagini aeriene care ar arăta lovitura:

On March, 21, 2025, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine successfully struck an accumulation of 1st Separate Guards Motor Rifle Brigade, 103rd Motorized Rifle Regiment forces in their shelter and the shelter's basement in Toretsk, Donetsk region. pic.twitter.com/aoI13Du3Pa