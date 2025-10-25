VIDEO Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă”

Armata ucraineană a anunţat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea oraşului Liman. Până la 100 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi numeroşi alţi soldaţi au fost capturaţi în timpul asaltului, a afirmat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.

Torske este un sat situat în nordul regiunii Doneţk. Înainte de război, satul avea o populaţie de puţin peste 1.000 de locuitori, însă la ora actuală el este în mare parte distrusTorske este important datorită amplasării sale pe un deal pe malul râului Jerebeţ, notează dpa și Agerpres.

La scurt timp după declanşarea războiului, satul a fost capturat de trupele ruse, apoi a fost eliberat de ucraineni în timpul unei ofensive în 2022. Rușii au anunțat că l-au cucerit din nou în luna mai a acestui an.

Acest râu constituie o barieră naturală şi face dificilă avansarea trupelor ruse spre oraşul Liman, situat la numai 13 kilometri mai la vest, precum şi spre ansamblul urban format din oraşele Sloviansk şi Kramatorsk, pe care armata rusă nu a reuşit până acum să le captureze.

„Erau baricadați în sat cu muniție minimă”

Regimentul Separat de Asalt 425 Skala a anunțat că steagul ucrainean a fost arborat deasupra satului.

Potrivit acestuia, înainte de începerea asaltului, armata ucraineană a împărțit satul în mai multe sectoare, stabilind care clădiri erau ocupate de ruși și trebuiau eliberate.

Planul operațiunii a implicat acțiuni precise și o muncă coordonată a grupurilor de asalt, care au avansat pas cu pas, au spus militarii ucraineni.

„Invadatorii erau baricadați în sat cu muniție minimă. Stăteau în subsoluri fără apă și fără mâncare”, a transmis regimentul Skala pe Telegram.

Apoi, trupele de asalt ucrainene au eliberat metodic teritoriul, casă cu casă, eliminând inamici sau forțându-i să se predea.

Potrivit regimentului, unitățile ruse erau dezorganizate și nepregătite pentru ofensiva ucraineană, cu unii soldați ruși fugind panicați din pozițiile lor, în timp ce alții se predau în grupuri mici.