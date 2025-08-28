VIDEO Un avion de vânătoare F-16 al Poloniei s-a prăbușit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian. Pilotul a murit

Avion de vânătoare F-16 al Poloniei prăbușit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian. Sursa foto: captură de ecran / X

Un avion de vânătoare F-16 al Poloniei s-a prăbușit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian în orașul Radom, aflat în centrul țării, iar pilotul a murit, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului, potrivit Reuters și AFP.

„Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru show-ul aviatic, un avion F-16 s-a prăbușit. Din păcate, pilotul a decedat”, a scris pe platforma X purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, precizând că ministrul Apărării se îndreaptă spre locul accidentului.

Presa poloneză a relatat că aparatul s-a prăbușit pe pistă în jurul orei 20:30, ora României.

Spectacolul aviatic de la Radom, programat pentru weekend, a fost anulat.

Imagini difuzate de presa poloneză au surprins avionul executând o manevră acrobatică înainte de a se prăbuși pe pistă, unde a luat foc.

🚨🎥Polonya’da, Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nin provası sırasında bir F-16 savaş uçağı düştü. Pilot hayatını kaybetti.pic.twitter.com/X6m3MFPev1 — Gökhan Artan (@gokhanartancom) August 28, 2025