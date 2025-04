VIDEO Un avion s-a prăbușit în Thailanda

Șase ofițeri de poliție au murit în Thailanda după ce s-au prăbușit cu avionul în mare, vineri, în timpul unui zbor de testare din cadrul antrenamentelor pentru parașutiști, a anunțat poliția, potrivit BBC.

Aeronava de mici dimensiuni a fost observată în timp ce cădea în mare în zona districtului Cha-am, o zonă turistică de coastă situată la aproximativ 130 de kilometri sud-vest de Bangkok.

Cinci dintre ofițerii de poliție care se aflau la bordul avionului au murit la fața locului, iar un al șaselea s-a stins din viață la spital, a precizat Poliția Regală Thailandeză într-un comunicat pe Facebook.

Autoritățile analizează cutia neagră a avionului pentru a stabili cauza evenimentului aviatic.

Presa locală a relatat că avionul a lovit apa la circa 100 de metri de țărm. În imaginile care circulă pe rețelele sociale pot fi observați oameni care intraseră în mare și se îndreptau spre locul accidentului.

A Royal Thai Police aircraft, identified as a Viking DHC-6 Twin Otter, crashed into the sea near Hua Hin, Prachuab Khiri Khan province, southern Thailand, at approximately 8:00 a.m. local time, killing all six police officers on board. pic.twitter.com/6LQLGZvSIK