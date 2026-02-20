VIDEO. Un bărbat și-a dresat câinele să arunce sacii de gunoi pe marginea drumului. Comportamentul e „la fel de viclean pe cât de greșit”

Un bărbat din Catania, Sicilia, și-a antrenat câinele să arunce saci de gunoi pe marginea drumului, în încercarea de a evita camerele de supraveghere instalate pentru a combate aruncarea ilegală a deșeurilor, a declarat poliția municipală, scrie The Guardian.

Întâmplarea a fost dezvăluită într-o postare pe pagina oficială de Facebook a orașului Catania. Alături de un videoclip cu câinele, poliția a adăugat o remarcă potrivit căreia „inventivitatea nu poate deveni niciodată un alibi pentru lipsa de civilitate”.

Imaginile arată un câine mic alergând pe Via Pulacara, în cartierul San Giorgio din Catania, cu un sac de gunoi în gură, înainte de a-l arunca cu grijă pe marginea drumului.

Autoritățile au declarat că filmarea nu lăsa loc de îndoială: animalul fusese dresat să-și scutească stăpânul de a fi filmat în timp ce arunca ilegal gunoiul. Comportamentul era „la fel de viclean pe cât de greșit” – poluând orașul în timp ce încerca să ocolească regulile exploatând un animal de companie neștiutor. „Respectul pentru decența urbană și mediul înconjurător este o datorie pentru toți.”

Bărbatul ar fi fost identificat și amendat.

Aruncarea ilegală a gunoiului este o problemă persistentă în Italia, în special în sud, care generează costuri semnificative pentru mediu și economie.

Conform legislației italiene, abandonarea neautorizată a deșeurilor – inclusiv a sacilor de gunoi menajer – poate atrage amenzi cuprinse între 1.500 și 18.000 de euro, cu posibilitatea aplicării de sancțiuni penale.