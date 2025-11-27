VIDEO Un cercetător a izbucnit în lacrimi după ce a făcut în junglă o descoperire pe care o aștepta de 13 ani

Captură de ecran de pe canalul de Youtube al Universității Oxford

Un cercetător a fost copleșit până la lacrimi după ce a întâlnit o specie extrem de rară de floare în Sumatra, Indonezia, marcând apogeul unei căutări care a durat peste un deceniu. Momentul emoționant a fost surprins într-o înregistrare video publicată de Universitatea Oxford, care s-a răspândit rapid online și a fost preluat de organizații de presă precum BBC.

„Momente ca acesta sunt electrizante”, a declarat pentru The New York Post dr. Chris Thorogood, conferențiar în biologie la Universitatea Oxford, care se afla în expediție. „Drumul a fost dificil, iar floarea atât de specială, încât am fost cu toții foarte emoționați”.

Specia în cauză este Rafflesia hasseltii, o floare roșie gigantică, parazitară, care, mesajului publicat de Universitatea Oxford, „a fost văzută mai des de tigri decât de oameni”.

Potrivit mesajului distribuit de universitatea britanică, Thorogood și echipa sa au „străbătut zi și noapte pădurile tropicale din Sumatra, patrulate de tigri”, pentru a găsi acest „Graal” botanic.

În clip, unul dintre membrii echipei, vânătorul indonezian de flori „Deki” Andrikithat, poate fi văzut îngenuncheat, plângând de bucurie în fața descoperirii rare, în timp ce Thorogood îl consolează. Apoi, videoclipul trece la uriașa floare presărată cu pete albe, desfăcându-și petalele imense.

Cei doi cercetători descriu descoperirea lor drept una pe care o faci o dată în viață. „Este uimitor”, a exclamat Andrikithat, care a spus că vânează această floare anume de „13 ani”.

„Sunt cel mai norocos om în viață”, a adăugat Thorogood.

Cercetătorii compară experiența cu ceva ce pare „de pe altă lume”

Thorogood a declarat pentru The New York Post că „a sta în liniște lângă floare a fost ceva de pe altă lume” și a comparat experiența cu „ceva trimis de pe o altă planetă”.

A asista la deschiderea florii a fost cu atât mai special cu cât ciclul de înflorire al Rafflesiei este unul efemer.

„Are nevoie de până la 9 luni ca bobocul să se dezvolte și se deschide doar câteva zile”, a explicat Thorogood. „Aceasta s-a deschis chiar sub ochii noștri”, a adăugat el emoționat.

„Șansele pentru așa ceva sunt – nici nu știu cum să le exprim. Parcă s-ar fi deschis special pentru noi”, a mai spus cercetătorul de la Universitatea Oxford.