VIDEO Un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson, la New York / Șase oameni la bord, cel puțin trei morți

Un elicopter s-a prăbușit joi după-amiază în râul Hudson, la New York, potrivit pompierilor și poliției din metropolă, care nu au oferit un bilanț imediat al victimelor, relatează AFP.

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, anunță ABC News citând surse din rândul forţelor de poliţie.

Potrivit surselor ABC News, șase persoane, inclusiv trei copii, se aflau la bordul aparatului de zbor.

Mai exact, conform surselor, elicopterul transporta un pilot, doi adulți și trei minori. Cei cinci pasageri, membri ai unei familii, erau turiști din Spania.

„Am primit un apel la ora (locală) 15:17 cu privire la un elicopter în apă”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor din New York.

La rândul său, poliția newyorkeză NYPD a transmis într-o postare pe X că „un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson” și că traficul va fi îngreunat în zonă pe măsură ce sosesc echipajele de urgență.

Postul ABC News transmite, citând oficiali din cadrul departamentului de pompieri, că la bordul elicopeterului se aflau cel puțin patru persoane și că „au fost înregistrate decese”.

