VIDEO Un grup de persoane fără legătură cu locatarii a încercat să forțeze perimetrul de siguranță după explozia din Rahova. Un bărbat a fost condus la poliție

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Un bărbat a fost condus la secția de poliție vineri, după ce un grup de persoane fără legătură cu locatarii blocului afectat de explozia de vineri din Rahova a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, potrivit Jandarmeriei Capitalei.

Potrivit instituției, persoanele au instigat la acțiuni care puneau în pericol buna desfășurare a intervenției echipelor aflate la fața locului.

„Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forțeze perimetrul de siguranță, instituit de autorități, instigând la acțiuni care pun în pericol buna desfășurare a intervenției.

În urma acestor comportamente, un bărbat a fost extras din grup și condus la secția de poliție, în vederea identificării și luării măsurilor legale”, se arată în comunicat.

Jandarmii spun că sunt prezenți pentru delimitarea și securizarea zonei și pentru a sprijini intervenția pompierilor.

Potrivit imaginilor distribuite pe reţelele sociale, la manifestație a fost prezent și influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli.

„Lăsaţi presa să intre, nu mai muşamalizaţi morţii! Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute. Au murit oameni în România şi nimeni nu răspunde”, susţine influencerul.

Cetățenilor li se recomandă să evite apropierea de perimetru și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Perimetrul a fost instituit după explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din Sectorul 5, soldată cu victime și evacuarea locatarilor.

Trei persoane au murit, 14 sunt rănite

Două etaje dintr-un bloc cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit vineri dimineață, după o explozie puternică. Geamurile unui liceu din apropiere au fost sparte de suflul exploziei violente, părinții au fost chemați de urgență să preia elevii. În blocul afectat se aflau 108 apartamente, iar pompierii au dispus evacuarea integrală a locatarilor întrucât există risc de prăbușire a clădirii. La fața locului se desfășoară acțiuni de căutare a posibilelor victime prinse sub dărâmături.

Trei persoane au murit în urma exploziei, între care și o tânără însărcinată în vârstă de 21 de ani. Într-o conferință de presă susținută vineri, șeful DSU Raed Arafat a dat detalii și despre cele 14 persoane rănite.

„14 persoane rănite au transportate la spitale şi trei au refuzat transportul la unităţi sitaliceşti. Din cele 14 transportate la spital, vorbim de două cazuri grave, dintre care un copil. Ambii răniţi grav au fost intubaţi la faţa locului. Dintre persoanele transportate la spital, există şi persoane care au fost duse acolo pentru că erau persoane în vârstă, evacuate, pe care nu aveam cum să le ţinem în stradă, aşa că au fost transferate la spital până li se vor găsi locuri unde vor fi relocate”, a precizat Arafat.

Managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, Alexandru Ulici, a precizat că doi copii sunt internați în unitatea medicală.

O adolescentă de 17 ani se află în stare gravă și celălalt copil, în vârstă de 15 ani, se află în stare stabilă.

Blocul din Rahova avea 108 apartamente și a fost construit în 1981, făcând parte din construcțiile de după cutremurul din 1977, când standardele de siguranță, cel puțin cele seismice, au crescut.

Mai mulți locatari din blocul avariat de explozia de dimineață au declarat că în bloc se simțea de joi puternic miros de gaz. Într-o declarație de presă de la fața locului, Raed Arafat a precizat că cel mai probabil gazul este cauza exploziei.