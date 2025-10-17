Cât de vechi era blocul din Rahova la care s-a produs explozia în care au murit trei oameni

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Blocul care explodat în Rahova era construit în 1981.

Blocul din Rahova unde, din cauza unei explozii, s-au prăbușit vineri două etaje, avea 108 apartamente și a fost construit în 1981, făcând parte din construcțiile de după cutremurul din 1977, când standardele de siguranță, cel puțin cele seismice, au crescut.

Datele site-ului hartablocuri.ro arată că blocul de pe strada Vicina a fost construit acum 44 de ani, avea două scări și un număr total de 108 apartamente. Blocul a fost reabilitat termic.

Clădirea de opt etaje avea lift, patru garsoniere, 36 de apartamente cu două camere și 59 de apartamente cu trei camere. În total erau și 9 apartamente cu patru camere.

Datele de pe hartă arată că și blocurile din apropiere au fost date în folosință între 1981 și 1983.

Explozie într-un bloc din Rahova

Două etaje din blocul cu 8 niveluri din sectorul 5 al Capitalei s-au prăbușit, după o explozie puternică care s-a produs vineri dimineață. Raed Arafat a precizat că blocul riscă să se prăbușească motiv pentru care s-a dispus evacuarea completă a tuturor locatarilor. În bloc rămân doar pompierii care caută posibile victime prinse sub dărâmături.

Trei persoane au decedat în urma exploziei, potrivit unui bilanț preliminar prezentat de autorități. Cel puțin 14 persoane au fost rănite și sunt internate în șase spitale din Capitală.

