VIDEO. Un grup de urși polari a pus stăpânire pe o stație de cercetare rusească abandonată
HotNews.ro
Un grup de urși polari care au ocupat o stație de cercetare polară abandonată în largul coastei de est a Rusiei a fost surprins în imagini filmate cu drona de către călătorul și fotograful rus Vadim Makhorov, scrie agenția AP.
Makhorov a descoperit urșii în timp ce se afla la bordul unui vas de croazieră.
Animalele păreau curioase în privința dronei și nu păreau să se teamă de ea. Makhorov a descoperit că animalele foloseau stația ca adăpost pentru a trăi și a se odihni.
