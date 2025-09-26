VIDEO. Un grup de urși polari a pus stăpânire pe o stație de cercetare rusească abandonată

Un grup de urși polari care au ocupat o stație de cercetare polară abandonată în largul coastei de est a Rusiei a fost surprins în imagini filmate cu drona de către călătorul și fotograful rus Vadim Makhorov, scrie agenția AP.

Makhorov a descoperit urșii în timp ce se afla la bordul unui vas de croazieră.

Animalele păreau curioase în privința dronei și nu păreau să se teamă de ea. Makhorov a descoperit că animalele foloseau stația ca adăpost pentru a trăi și a se odihni.