VIDEO Un înalt general al lui Putin a fost ucis, într-un atac cu mașină-capcană / Explozie în Moscova, azi-dimineață / Ipoteza anchetată de autoritățile ruse

Victima exploziei, generalul Fanil Sarvarov, a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003, scrie The Moscow Times.

Un general rus a fost ucis luni într-un atac cu mașină capcană la Moscova, a anunțat comisia de anchetă a Rusiei, citată de Reuters.

Locotenentul general Fanil Sarvarov, șeful direcției de instruire operațională a armatei din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a declarat comisia.

Comisia a declarat că una dintre versiunile investigate este că bomba a fost plasată de serviciile speciale ucrainene.

💀 Officially, Lieutenant General of the Russian Federation, Fanil Sarvarov, was eliminated in Moscow.



A car bomb exploded in Moscow this morning. pic.twitter.com/HDbYH4GzkD — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) December 22, 2025

Potrivit serviciilor de urgență, mașina a explodat în curtea unei clădiri din sudul Moscovei. Incidentul a avut loc pe strada Iasenevaia.

Explozia s-a produs după ce șoferul a urcat în mașina sa, o Kia Sorento. Potrivit site-ului rusesc independent Baza, acesta a reușit să conducă câțiva metri înainte ca mașina să explodeze.

High-ranking Russian general Fanil Sarvarov has been assassinated in a car blast in Moscow. pic.twitter.com/Ytzk7L989e — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) December 22, 2025

Bărbatul a rămas blocat în interiorul mașinii. După ce salvatorii au reușit să-l scoată, acesta a fost internat în stare critică.

Potrivit The Moscow Times, generalul Sarvarov a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003.

În 2015-2016, el a participat și la operațiunea din Siria.

Mai multe atacuri cu mașină-capcană

Este al doilea atentat cu mașină capcană de la începutul lunii, scrie The Moscow Times.

Pe 1 decembrie, o mașină a explodat în curtea unei clădiri rezidențiale din Novaia Moskva. Mașina aparținea unui doctor în științe fizice și matematice în vârstă de 41 de ani, specialist în electronică cuantică la Institutul de Cercetare Stelmah Polius din Moscova.

Institutul Stelmah, membru al Rostec, dezvoltă telemetre laser și dispozitive de țintire pentru arme de precizie, inclusiv rachete.

Omul de știință nu a fost rănit.

La începutul lunii iulie, o mașină care transporta veterani ai serviciilor speciale ruse a explodat în centrul Moscovei, pe strada Staropimenovski.

În aprilie, în cartierul Aviatorov din Balașika, regiunea Moscova, mașina locotenentului general Iaroslav Moskalik, șef adjunct al Direcției principale de operațiuni a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, a explodat în apropierea unei clădiri rezidențiale.

Militarul a fost ucis în explozie.