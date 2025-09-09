VIDEO Un incendiu de vegetație amenință pădurea seculară de sequoia gigant din California

Un incendiu forestier izbucnit în California, Statele Unite, a ajuns în zona McKinley Grove, în centrul acestui stat american, amenințând copacii sequoia cu o vechime de peste 2.000 de ani, relatează marți agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Incendiul Garnet a ajuns luni în pădurea care adăpostește aproximativ 165 de copaci sequoia gigant, situată la aproximativ 300 de kilometri sud-est de orașul San Francisco.

Incendiul arde în Pădurea Națională Sierra de două săptămâni.

În ultimele zile, au fost instalate sisteme de stropire pentru a menține umedă zona din jurul copacilor sequoia, iar unele trunchiuri au fost învelite în folie rezistentă la foc. Materialele uscate din apropierea copacilor au fost îndepărtate.

Acest lucru nu a reușit, însă, să oprească scânteile să ajungă luni la mai multe coroane, care au luat foc, potrivit oficialilor silvici. Pompieri dotați cu echipamente speciale pentru alpinism au fost trimiși în zona afectată.

Zeci de incendii în California

Sequoia gigant crește numai în lanțul muntos Sierra Nevada, ajungând la o vârstă de până la 3.400 de ani și la o înălțime de peste 80 de metri.

Coaja groasă a acestor copaci, cu o grosime de până la 46 de centimetri, îi face rezistenți la foc. În plus, acești arbori au nevoie de foc pentru a se propaga. În condiții de căldură extremă, conurile lor se deschid, iar semințele prind rădăcini în solul bogat în minerale în urma incendiului.

Frecvența și amploarea incendiilor forestiere au crescut și, potrivit organizației de conservare Save the Redwoods League, aproximativ 20% dintre sequoia gigant maturi au fost distruși începând din 2015.

Incendiul Garnet a izbucnit la 24 august în urma unui fulger și s-a răspândit de atunci pe o suprafață de peste 185 de kilometri pătrați.

În prezent, în California sunt active zeci de incendii de diferite dimensiuni. Un incendiu izbucnit în ianuarie în Los Angeles s-a soldat cu 16.000 de clădiri mistuite de flăcări și cel puțin 31 de morți.