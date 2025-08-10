VIDEO Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul

Un meteorit mai vechi decât Pământul a străbătut cerul din Georgia, SUA, pe 26 iunie. Sursa foto: Captură video YouTube

Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un mic oraș american și a fost recuperat de oamenii de știință, potrivit BBC.

Cercetătorii de la Universitatea din Georgia care au examinat fragmentul estimeză că meteroritul s-a format cu peste patru miliarde de ani în urmă, fiind astfel mai vechi decât Pământul.

Locuitorii din Georgia și statele învecinate au raportat că au văzut obiectul și au auzit un zgomot puternic când mingea de foc a străbătut cerul.

Piatra și-a redus rapid dimensiunea și viteza, dar a continuat să se deplaseze cu cel puțin 1 km pe secundă, trecând prin acoperișul casei unui bărbat din orașul McDonough.

„Acest meteor care a pătruns în atmosferă are o istorie lungă înainte de a ajunge pe solul din McDonough”, a declarat Scott Harris, geolog la Universitatea din Georgia.

Folosind microscopia optică și electronică, Harris și echipa sa au determinat că roca este un condrit, cel mai abundent tip de meteorit pietros, potrivit NASA. Ceea ce însemna că are mai mult de 4,5 miliarde de ani, cât se estimează că are Pământul.

Obiectul, care a fost numit meteoritul McDonough, este al 27-lea recuperat din Georgia.

„Este ceva ce se întâmpla o dată la câteva decenii”, a spus geologul. „Tehnologia modernă, pe lângă un public atent, ne va ajuta să recuperăm din ce în ce mai multe meteoriți”, a completat el.

Harris speră să publice descoperirile sale privind compoziția și viteza meteoritului din Georgia, iar datele sale să ajute la înțelegerea amenințării reprezentate de asteroizi.

„Într-o zi va exista posibilitatea, și nu știm niciodată când va fi asta, ca un obiect de dimensiuni mari să lovească Pământul și să provoace o situație catastrofală. Dacă putem să ne protejăm împotriva acestui lucru, vrem să o facem”, a spus geologul.