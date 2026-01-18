VIDEO Un nepalez a sărit în lacul înghețat și a salvat o fetiță de 5 ani căzută în apă, la Craiova. „Cer să fie recompensat”

Un muncitor nepalez a fost primul care a reușit să ajungă la o fetiţă de 5 ani căzută în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. Acțiunea de salvare a fost una dramatică: tatăl fetei și alţi trecători au încercat să o salveze. Doar nepalezul a reușit să ajungă la fetiță și a ținut-o la suprafață până când au ajuns pompierii.

Incidentul a avut loc sâmbătă și a fost relatat de martori și mai mulți oficiali locali, pe pagina de Facebook.

Potrivit martorilor, copila era cu părinții, iar într-un moment a sărit de pe sanie și a fugit pe gheață până în mijlocul lacului. Gheața s-a spart, iar fetița a ajuns în apă. Tatăl acesteia a sărit imediat în apă pentru a o salva, dar a rămas blocat în gheață. Alți patru bărbați au încercat apoi să intervină în ajutor.

„Copilul a avut norocul ca era îmbrăcată gros și a plutit circa 20 de minute, ținându-se cu o mână de gheață, fără însă ca vreunul din cei de pe margine să poată interveni și să o ajute în orice fel. După 15/20 de minute un bărbat mai slab, îmbrăcat doar în short, s-a suit pe o sanie și a încercat să înainteze spre copil și să îl apuce, ca să fie tras înapoi ulterior, însa gheața a cedat și el a ajuns să aibă aceeași soartă ca fetița, rămânând în mijlocul lacului”, a descris martorul Lucian Stuparu, pe pagina de Facebook.

Nepalezul a ținut-o pe copilă la suprafață până la sosirea pompierilor.

Subprefectul județului Dolj, Eugen Călinoiu, aflat în parc în acel moment, a confirmat că fetița a fost salvată cu ajutorul unui muncitor migrant. Subprefectul a filmat scena și a pus imaginile pe contul său de Facebook.

„Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiță, prin apa înghețată și care o ține în brațe timp de 30 minute, este un OM pe care eu l-am identificat, la urcare în ambulanță, ca fiind de origine asiatică, probabil un muncitor migrant, dar care și-a riscat viața pentru a salva un copil român de la moarte. Empatia nu are limite și nu ține de origine, ci de cum ne tratăm semenii”, a transmis Eugen Călinoiu.

„Să fie recompensat”

După incident, consilierul local Teodor Sas a cerut primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, să îl sprijine și să îl recompenseze pe nepalez.

„Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani. Fără să se gândească la el. Fără camere. Fără aplauze. Doar cu un curaj incredibil și o inimă mare”, a scris Teodor Sas, pe pagina sa de Facebook.

„În calitate de consilier local, îi mulțumesc public pentru gestul său eroic și cred cu tărie că orașul nostru are datoria să-l onoreze așa cum se cuvine. De aceea, cer public doamnei primar și colegilor din administrația locală: să fie recompensat și sprijinit pentru gestul făcut; să arătăm că acest oraș știe să-și respecte eroii, indiferent de naționalitate. Umanitatea nu are granițe. Curajul nu are pașaport”, a conchis consilierul local Teodor Sas.