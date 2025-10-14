VIDEO Un nou atac cinetic letal. Trump a ordonat bombardarea unei bărci cu „teroriști” și a publicat imagini desecretizate

Un atac al SUA efectuat asupra unei bărci în largul coastelor Venezuelei a ucis marți șase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunțat marți președintele american Donald Trump, potrivit agenției de presă Reuters, care notează că aceasta este cea mai recentă operațiune de acest gen din ultimele săptămâni.

Bombardamentul anunțat este cel mai recent exemplu al eforturilor lui Trump de a utiliza puterea militară a SUA în moduri noi și adesea controversate din punct de vedere legal, de la desfășurarea trupelor americane, aflate în serviciu activ, în Los Angeles până la efectuarea de atacuri antiteroriste împotriva suspecților de trafic de droguri.

Într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, Trump a scris că atacul a fost efectuat împotriva unei „organizații teroriste desemnate” (DTO), dar nu a furnizat detalii despre gruparea respectivă.

„Serviciile de informații au confirmat că nava trafica narcotice și este asociată cu rețele ilicite de narcoteroriști”, a afirmat Trump, fără a furniza dovezi.

O înregistrare video de aproximativ 30 de secunde, marcată drept „desecretizată”, postată de Trump alături de mesaj, pare să arate o navă staționară într-un corp de apă care este lovită de un proiectil, pentru ca apoi să explodeze.

Mesajul integral publicat de Trump:

În conformitate cu autoritatea mea permanentă, în calitate de comandant suprem, în această dimineață, secretarul de război (șeful Pentagonului, n.r.) a ordonat un atac cinetic letal asupra unei nave afiliate unei organizații teroriste desemnate (DTO) care se ocupa cu traficul de droguri în zona de responsabilitate a USSOUTHCOM — chiar în largul coastei Venezuelei. Serviciile de informații au confirmat că nava se ocupa cu traficul de droguri, era asociată cu rețele narco-teroriste ilegale și tranzita o rută cunoscută a DTO.

Atacul a fost efectuat în apele internaționale, iar șase narcoteroriști de sex masculin aflați la bordul navei au fost uciși în atac.

Niciun membru al forțelor armate americane nu a fost rănit. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!!!!!!”

Trump a amenințat cu operațiuni terestre

Duminică, Trump a anunțat că forțele SUA au lovit, cu o zi înainte, tot în largul coastelor Venezuelei, încă un vas suspectat de trafic de droguri, președintele american dând de înțeles că armata americană ar putea recurge în curând la operațiuni terestre împotriva narcotraficanților.

Nu este clar dacă Trump s-a referit, într-un discurs la baza Norfolk din statul Virginia a marinei militare americane, la acțiunea anticipată încă de vineri și care fusese anunțată de secretarul apărării, Pete Hegseth (șeful Pentagonului).

Aflat lângă portavionul Harry S. Truman, liderul american a afirmat că „în ultimele săptămâni marina militară a sprijinit acțiunea noastră de a spulbera naibii de pe fața apei cartelurile teroriste (…) am făcut-o încă o dată noaptea trecută”. El a adăugat că „acum nu îi mai găsim” pe traficanți, „nu mai vin pe apă, așa că acum va trebui să ne gândim la uscat, deoarece vor fi obligați să meargă pe uscat”.

Agențiile Reuters și Agerpres au notat că operațiunea de sâmbătă, în care au fost uciși patru oameni, a fost cel puțin a patra de acest gen din ultimele săptămâni. Statele Unite nu au prezentat până acum dovezi privind implicarea vaselor lovite în traficul de droguri.

Hegseth a susținut însă într-un interviu difuzat duminică de televiziunea FoxNews că are toate autorizațiile necesare pentru atacurile din Caraibe.

Reacția lui Maduro

La scurt timp după anunțul făcut duminică de Trump, președintele venezuelean Nicolas Maduro a publicat pe Telegram un mesaj video în care a condamnat agresiunea americană împotriva Venezuelei și a afirmat că țara sa contează pe sprijin diplomatic.

„Poporul nostru nu s-a temut niciodată și nu se va teme niciodată să își apere dreptul la viață și libertate”, a spus Maduro, fără a se referi direct la afirmațiile lui Trump.

Ministrul venezuelean de externe Yvan Gil a declarat duminică, ceva mai devreme, că omologul său rus Serghei Lavrov și-a exprimat într-o convorbire telefonică „întreaga susținere și solidaritate” cu Venezuela.

Șeful diplomației de la Caracas afirmase sâmbătă că Maduro i-a scris papei Leon pentru a-i cere sprijinul în vederea „consolidării păcii în Venezuela”.