VIDEO Un nou palat al președintelui Vladimir Putin, de peste 9.000 de metri pătrați, a fost descoperit pe coasta Mării Negre

Palatul se află la Capul Aya din Crimeea ocupată de ruși, FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia Images

Fondul de Luptă împotriva Corupției (FBK), creat de opozantul rus decedat Aleksei Navalnîi, a publicat marți informații despre un nou palat atribuit președintelui rus Vladimir Putin, în peninsula Crimeea anexată, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

„Această proprietate secretă a fost în mod miraculos trecută cu vederea de societate, dar noi am găsit-o și am demonstrat că îi aparține lui Putin”, a afirmat FBK pe portalul său oficial.

Potrivit jurnaliștilor de investigație, acest palat, evaluat la 127,6 milioane de dolari, se află la capul Aya, în sudul peninsulei Crimeea și a fost ridicat pe un teren care, în epoca sovietică, găzduia un sanatoriu și care în 2007 a fost cumpărat de familia fostului președinte ucrainean, Viktor Ianukovici, pentru a construi o vilă de țară.

După anexarea peninsulei Crimeea, guvernatorul prorus al Sevastopolului, Serghei Meniailo, a afirmat că acest teren va fi predat autorităților ruse pentru a construi un sanatoriu, dar ulterior terenurile au trecut sub controlul Direcției pentru Afaceri Prezidențiale din Rusia.

Potrivit FBK, imobilul a trecut în proprietatea unor companii conduse de Yuri și Boris Kovalciuk, apropiați ai președintelui rus, care au extins considerabil lucrările.

Urmăritorii lui Navalnîi au publicat planuri arhitecturale și fotografii ale palatului care are o sală de 233 de metri pătrați, dormitoare de 154 și 183 de metri pătrați și o cadă de marmură, precum și o piscină, o sală de cinema și alte dotări de lux.

La începutul anului 2021, liderul opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a denunțat faptul că președintele Vladimir Putin deține un castel evaluat la peste un miliard de dolari și oferit de elita coruptă a Rusiei, în Ghelendjik, pe malul Mării Negre.

Ca urmare a difuzării videoclipului, vizionat de aproape o sută de milioane de utilizatori de YouTube, sute de mii de ruși au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva arestării lui Navalnîi și împotriva corupției președintelui rus.

Doar casa de oaspeți a palatului lui Putin are 5.000 de metri pătrați

Reședința principală a complexului descoperit acum de jurnaliștii de investigație ruși se întinde pe mai mult de 9.000 m², cu o casă de oaspeți separată de 5.000 m², clădiri suplimentare pentru personal, facilități tehnice și un heliport construit recent. Mai jos, există un front privat la apă, un ponton și o plajă artificială cu nisip alb.

„Schema de finanțare este identică cu cea a palatului din Gelendjik: aceiași oligarhi, aceleași companii-fantomă și aceeași mită către Putin”, subliniază cei de la FBK.

Pe hârtie, proprietatea este ascunsă în spatele unui lanț de companii. Palatul aparține firmei Bereg LLC, care este legată de Golden Gate, o companie cu proprietari clasificați. Aceiași avocați apar aici ca și în cazul palatului din Gelendjik: Belkin, Ulyanov și Shakhov.

Documentele de design interior specifică în mod explicit că totul trebuie să respecte cerințele FSO (Serviciul Federal de Protecție), ceea ce exclude ipoteza unei proprietăți a unui oligarh. „FSO protejează doar președintele”, subliniază jurnaliștii ruși de investigație..

Contractorul principal, Credo Management Company, este aceeași firmă care a lucrat la multe dintre reședințele oficiale și neoficiale ale lui Putin, inclusiv cele de la Valdai, Gelendjik și Krasnaia Poliana.